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Yaşam

Mersin'de atları benzinle diri diri yaktılar!

Ahırda yangın çıktığını zanneden vatandaşlar, atları diri diri yanmaktan son anda kurtardı

10 Mayıs 2012 20:58

Mersin’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 3 atı üzerlerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Vatandaşların diri diri yanmaktan son anda kurtardığı atların vücutlarında yanık oluştu.

Akdeniz İlçesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, seyyar sebze- meyve satıcısı Hasan Kaya'ya ait ahırın pencerelerini kırdı. İçeri giren saldırganlar, ahırda bulunan 3 atın üzerine benzip döküp yakmaya çalıştı. 

Ahırda yangın çıktığını zanneden vatandaşlar, atları diri diri yanmaktan son anda kurtardı. Atların vücutlarında kısmi olarak yanıklar oluşurken, polis şüphelilerin peşine düştü.

 

'Atları tedavi ettiremeyiz'

 
 
At sahiplerinden Hasan Kaya, Mersin Hali'nden aldıkları sebze ve meyveleri, at arabasıyla satarak geçindiklerini söylerken, "Hiç kimseyle bir problemimiz yoktu. Atlardan ne istediler bilmiyoruz. Bizimle problemi olan insanlar, keşke gelip bize dertlerini anlatsalardı. " dedi.
 
Kaya ayrıca, ekonomik durumlarının iyi olmadığını, bu nedenle veteriner çağırıp atları tedavi ettiremediklerini kaydetti.
 

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