T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atlantis uzay mekiği fırlatıldı!

Amerikan mekik programının son seferine çıkacak olan Atlantis uzay mekiği, birkaç saniyelik gecikmenin ardından fırlatıldı...

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - Amerikan mekik programının son seferine çıkacak olan Atlantis uzay mekiği, birkaç saniyelik gecikmenin ardından fırlatıldı.

AFP muhabiri, Cape Canaveral hava üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru son seferine çıkan mekikte biri kadın dört astronot bulunduğunu bildirdi. 

Atlantis, bu son uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir yıllık malzeme götürecek.

Son seferin ardından filonun üç mekiği Amerikan müzelerine kaldırılacak ve ABD, yeni uzay aracını devreye sokacağı en az 4 ya da 5 yıl süreyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotlarını göndermek için Rus Soyuz füzelerine bağımlı kalacak. 


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24