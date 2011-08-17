Atlantis mürebbatı insan içine çıktı!

T24 - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) mekik programının son seferini gerçekleştiren Atlantis'in 4 kişilik mürettebatı, tarihi görevden sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı.
New York'taki Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nde önemli bir bölümünü çocukların oluşturduğu hayranlarıyla buluşan astronotlar Christopher Ferguson, Doug Hurley, Rex Walheim ve Sandy Magnus, soruları yanıtladı.
NASA'nın 30 yıllık uzay mekiği programının son uçuşunu gerçekleştiren mürettebat, salona gelişlerinde alkışlarla karşılandı.
Atlantis'in son yolculuğunu konu alan program, tanıtım filmiyle başladı, daha sonra astronotlar söz aldı. Gördükleri ilgi karşısında adeta şaşkına dönen astronotlar, hayat hikayelerini, gerçekleştirdikleri görev sırasında yaşadıkları zorlukları ve planlarını hayranlarıyla paylaştı.
Amerikan uzay mekiği Atlantis, NASA'nın mekik programını sonlandıran seferine 8 Temmuz'da başlamış ve 13 gün sonra 21 Temmuz'da dünyaya dönmüştü.