Atlantis mekiği bugün uzaya gidiyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 129. mekik seferinde Atlantis uzay mekiğini bugün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderiyor.



NASA'dan yapılan açıklamada, Atlantis'in TSİ 21.28'de fırlatılacağı kaydedilerek, 11 gün sürecek seyahatle uzaya gidecek altı kişilik mürettebatın, UUİ'ye mekikler emekliye ayrıldıktan sonra istasyonu uzun süre muhafaza etmeyi sağlayacak 12 ton ağırlığında yedek parça, teçhizat ve erzak götüreceği belirtildi.



2 adet dış lojistik taşıyıcı (ELC), 2 adet pompa modülü, 2 adet kontrol jiroskopu, 2 adet nitrojen tankı, 1 adet amonyak tankı, 1 adet yüksek basınçlı gaz tankı, güç kontrol ünitesi, 1 adet plazma konteynır ünitesi, 1 adet yük taşıma konteynırı ve 1 adet batarya şarj ünitesini UUİ'ye götürecek Atlantis ekibi, ayrıca 3 de uzay yürüyüşü yapacak.



Getirecekleri parça ve teçhizatın bir kısmını istasyondaki bozuk olanlarla değişterecek astronotlar, uzay yürüyüşlerinde ayrıca bir sonraki mekik seferinde Endeavour'un getireceği ve ABD'nin UUİ'ye son büyük katkısı olan Tranqulity modülünün yerleştirilmesine hazırlık görevini yerine getirecek.



Astronotlar ayrıca, UUİ mürettebatının idrarlarını içme suyuna çeviren geri dönüşüm cihazındaki arızalı parçayı da dönüşlerinde beraberlerinde getirecek.



Dönüştürme cihazındaki arızanın, Atlantis mekiğinin bu hafta gelişiyle mürettebat sayısının 12'ye çıkmasının ardından istasyondaki yaşamı olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.



4 bin solucan uzaya gidecek



Atlantis uzay mekiği ayrıca, İngiltere'nin Nottingham Üniversitesi'nin bilim adamları tarafından üzerlerinde deney yapılmak üzere NASA'ya teslim edilen 4 bin adet "Caenorhabditis elegans" solucanını uzaya götürecek.



Uzayda 11 gün geçirecek İngiliz "solucan astronotlar", insan genetik materyaliyle yüzde 80 oranında benzerlik göstermesi nedeniyle, özellikle kasları etkileyen uzay yolculuklarının fizyolojik etkilerinin araştırılmasında denek olarak kullanılacak.



Uzayda ilk ortopedik ameliyat



Atlantis mürettebatında bulunan çocuk ve yetişkin kemik kanseri uzmanı Chicagolu Dr. Robert Satcher Jr da "uzayda ilk ortopedik cerrahi" ameliyatını yapacak.



Çocukluğundan beri astronot olmayı hayal ettiğini açıklayan Satcher, cerrahi becerisini uzay istasyonunun iki dış robot kolunun eklemlerinin onarımında kullanacak.



NASA, bu uçuştan sonra mekikler emekliye ayrılıncaya dek 5 sefer daha yapmayı planlıyor, ancak mekiklerin daha uzun süre kullanılması konusu da tartışılmaya devam ediyor.

