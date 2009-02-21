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Bilim / Teknoloji

Atlantis bulundu mu?

Google’un son teknolojisi Google Ocean tarafından çekilen bir görüntüyle 12 bin yıl önce kaybolduğu söylenen Atlantis'in izine rastlanıldığı iddia ediliyor.

21 Şubat 2009 02:00

Google’un son teknolojisi Google Ocean tarafından çekilen bir görüntüyle 12 bin yıl önce kaybolduğu söylenen Atlantis şehrinin izine rastlanıldığı iddia ediliyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, internet kullanıcılarının okyanus tabanı ve derinliklerinde sanal gezinti yapmalarını sağlayan Google Ocean programı, Kanarya Adaları’na yakın Afrika’nın batı sahillerine 997 kilometre uzaklıkta yer altında ’gizemli’ şekiller keşfetti.

Fotoğraflarda görülen kusursuz dikdörtgen şekillerin kayıp kıta Atlantis’e ait olabileceği söyleniyor. Dikdörtgen şekillerin Galler büyüklüğünde olduğu ve 4 kilometre derinlikte yer aldığı belirtildi. Birbirini direkt kesen belirgin çizgilerin haritayı andırdığı belirtiliyor. Şekillerin doğal yollarla oluşamayacak kadar düzgün olması dikkat çekiyor.


Kayıp şehir Atlantis'in temsili resmi

Filozof Platon, kıtanın M.Ö 9700’de sulara gömüldüğünden bahsetmişti. New York Üniversitesi’nden uzman Charles Orser, keşfi büyüleyici olarak niteledi. Orser, ’Şekiller Platon’un tarif ettiği bölgede bulunuyor. Kesinlikle daha yakından bakılmayı ve araştırılmayı hak ediyor’ dedi. Platon’un diyaloglarında gömülü bir hikáye halinde olan Atlantis, genellikle filozof tarafından kendi politik teorilerini anlatmak için oluşturulmuş bir efsane olarak görülüyordu.

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