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Dünya

ATLANTİK'TE DÜŞEN UÇAKTAN İLK CESET KALINTISI  PARİS (A.A)

05 Mayıs 2011 16:24

-ATLANTİK'TE DÜŞEN UÇAKTAN İLK CESET KALINTISI  PARİS (A.A) - 05.05.2011 - Rio-Paris seferini yaparken 2009 yılında Atlantik üzerinde düşen Air France uçağında hayatını kaybeden kurbanlardan birine ait ilk ceset kalıntısı uzun çalışmaların ardından denizden çıkartıldı. Deniz altında 3900 metrede bulunan ceset kalıntısının, hala koltuğa bağlı olduğu tespit edildi. Uzmanlar, DNA testi yardımıyla cesedin kimliğini tespit edebilmeyi umut ediyor. Denizin altında mekanik robotlar yardımıyla yapılan çalışmalar sonucu, üç gün önce uçağın iki kara kutusu çıkartılmıştı. Fransa hava kazaları araştırma dairesinden yapılan açıklamada, denizden çıkartılan kara kutuların fiziki durumunun ''iyi olduğu'' bildirilmişti. Araştırmacılar, kara kutunun, 1 Haziran 2009'da meydana gelen kazanın nedeninin anlaşılmasına yardım edeceğini ümit ediyorlar. Kazada, biri Türk, 228 kişi hayatını kaybetmişti.

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