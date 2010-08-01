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ATLANTİK'İ GEÇME REKORU 114 YIL SONRA KIRILABİLDİ ANKARA (A.A)

01 Ağustos 2010 11:33

-ATLANTİK'İ GEÇME REKORU 114 YIL SONRA KIRILABİLDİ ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Atlas Okyanusu'nu kürekli tekneyle geçme rekoru 114 yıl aradan sonra kırıldı. New York'tan İngiltere'nin güneybatı açıklarındaki Scilly adalarına 43 günde ulaşmayı başaran dört kişilik ekip, 1896'da Norveçli bir grup tarafından kırılan rekoru 11 gün azalttı. İklim koşulları ve teknik sorunlar yüzünden iki kez hatalı çıkış yapan ekip sonunda 17 Haziran'da 7 metrelik tekneleriyle açıldı. Yolculukları sırasında 10 metrelik dalgalar ve saatte 65 km hıza ulaşan fırtınayla mücadele eden kürekçiler, gıda zehirlenmesinden muzdarip olurken, içlerinden birinin ayak parmağında enfeksiyon oluşunca arkadaşları bıçakla ameliyat etti.

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