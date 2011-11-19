T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atlantik Okyanusu'nda petrol sızıntısı SAO PAULO (A.A)

19 Kasım 2011 20:36

-Atlantik Okyanusu'nda petrol sızıntısı SAO PAULO (A.A) - 19.11.2011 - Brezilya federal polisine bağlı Çevre İşleri Başkanlığı, petrol şirketi Chevron'a bağlı bir petrol sondaj kuyusundan sızıntı yaşandığını ancak şirketin bununla başa çıkmaya hazır olmadığını söyledi. Yetkili Fabio Scliar, Chevron'a bağlı kuyuda görevli personelin araştırmacılara, bu gibi acil durumlara tamamen hazırlıksız olduklarını söylediklerini belirtti. Brezilya Çevre Koruma Örgütü, yaklaşık 110 bin galon petrolün Atlantik Okyanusu'na sızmış olabileceğini bildirdi.  Chevron yetkilileri ise sızıntının daha az olduğunu ve temizlik çalışmaları yapmak üzere bölgeye gemi gönderildiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24