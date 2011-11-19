-Atlantik Okyanusu'nda petrol sızıntısı SAO PAULO (A.A) - 19.11.2011 - Brezilya federal polisine bağlı Çevre İşleri Başkanlığı, petrol şirketi Chevron'a bağlı bir petrol sondaj kuyusundan sızıntı yaşandığını ancak şirketin bununla başa çıkmaya hazır olmadığını söyledi. Yetkili Fabio Scliar, Chevron'a bağlı kuyuda görevli personelin araştırmacılara, bu gibi acil durumlara tamamen hazırlıksız olduklarını söylediklerini belirtti. Brezilya Çevre Koruma Örgütü, yaklaşık 110 bin galon petrolün Atlantik Okyanusu'na sızmış olabileceğini bildirdi. Chevron yetkilileri ise sızıntının daha az olduğunu ve temizlik çalışmaları yapmak üzere bölgeye gemi gönderildiğini kaydetti.