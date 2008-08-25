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Spor

Atlamada Çin, eskrimde İtalyanlar

2008 Pekin Olimpiyatları'nda atlama yarışlarında ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti öne çıkarken, eskrimde ise İtalyanlar sporcular en çok madalyaya uzanmayı başardılar.

25 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atlamada Çin Halk Cumhuriyeti, 7'si altın olmak üzere, toplam 11 madalyayla üstünlüğü elinde bulundururken, eskrimde de 2'si altın, toplam 7 olmak üzere en fazla madalyanın sahibi İtalyanlar olmayı başardı.


ATLAMADA ÜSTÜN ÜLKE ÇİN

Bu dalda Çin'den sonra en fazla madalyayı, 3 gümüş ve 2 bronzla Rusya aldı.

Atlamada madalya dağılımı şöyle:

ERKEKLER

3 METRE TRAMPLEN ATLAMA
Altın: He Chong (Çin)
Gümüş: Alexandre Despatie (Kanada)

Bronz: Qin Kai (Çin)



10 METRE KULE ATLAMA

Altın: Matthew Mitcham (Avustralya)

Gümüş: Zhou Luxin (Çin)

Bronz: Gleb Galperin (Rusya)



SENKRONİZE 3 METRE TRAMPLEN ATLAMA

Altın: Çin

Gümüş: Rusya

Bronz: Ukrayna


SENKRONİZE 10 METRE KULE ATLAMA

Altın: Lin Yue ve Huo Liang (Çin)

Gümüş: Patrick Hausding ve Sascha Klein (Almanya)

Bronz: Gleb Galperin ve Dmitriy Dobroskok (Rusya)


BAYANLAR



3 METRE TRAMPLEN ATLAMA

Altın: Guo Jingjing (Çin)
Gümüş: Julia Pakhalina (Rusya)
Bronz: Wu Minxia (Çin)

10 METRE KULE ATLAMA

Altın: Chen Ruolin (Çin)

Gümüş: Emilie Heymans (Kanada)
Bronz: Wang Xin (Çin)

SENKRONİZE 3 METRE TRAMPLEN ATLAMA

Altın: Wu Minxia ve Guo Jingjing (Çin)
Gümüş: Julia Pakhalina ve Anastasia Pozdnyakova (Rusya)
Bronz: Ditte Kotzian ve Heike Fischer (Almanya)

SENKRONİZE 10 METRE KULE ATLAMA

Altın: Wang Xin ve Chen Ruolin (Çin)
Gümüş: Briony Cole ve Melissa Wu (Avustralya)
Bronz: Paola Espinosa ve Tatiana Oritz (Meksika)


ESKRİMDE İTALYANLAR BAŞARILI

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, eskrimde 2'si altın, toplam 7 olmak üzere en fazla madalyayı İtalyan sporcular aldı.

İtalya'yı toplam 6 madalyayla izleyen ABD, bayanlar bireysel kılıçta 3 madalyayı da elde etti.

ABD'yi ise 4 madalya ile Fransa izledi.


Eskrimde madalya dağılımı şöyle:


ERKEKLER

BİREYSEL KILIÇ

Altın: Zhong Man (Çin)

Gümüş: Nicolas Lopez (Fransa)

Bronz: Mihai Covaliu (Romanya)


BİREYSEL EPE

Altın: Matteo Tagliariol (İtalya)

Gümüş: Fabrice Jeannet (Fransa)

Bronz:Jose Luis Abajo (İspanya)


BİREYSEL FLÖRE

Altın: Benjamin Kleibrink (Almanya)

Gümüş: Yuki Ota (Japonya)

Bronz: Salvatore Sanzo (İtalya)


TAKIM KILIÇ

Altın: Fransa

Gümüş: ABD

Bronz: İtalya


TAKIM EPE

Altın: Fransa

Gümüş: Polonya

Bronz: İtalya


BAYANLAR


BİREYSEL KILIÇ

Altın: Mariel Zagunis (ABD)

Gümüş: Sada Jacobson (ABD)

Bronz:Rebecca Ward (ABD)


BİREYSEL EPE

Altın: Britta Heidemann (Almanya)

Gümüş: Ana Branza (Romanya)

Bronz: Ildiko Mincza-Nebald (Macaristan)


BİREYSEL FLÖRE

Altın: Maria Valentina Vezzali (İtalya)

Gümüş: Nam Hyun-hee (Güney Kore)

Bronz: Margherita Granbassi (İtalya)



TAKIM KILIÇ

Altın: Ukrayna

Gümüş: Çin

Bronz: ABD


TAKIM FLÖRE

Altın: Rusya

Gümüş: ABD

Bronz: İtalya

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