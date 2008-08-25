Atlamada Çin, eskrimde İtalyanlar

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atlamada Çin Halk Cumhuriyeti, 7'si altın olmak üzere, toplam 11 madalyayla üstünlüğü elinde bulundururken, eskrimde de 2'si altın, toplam 7 olmak üzere en fazla madalyanın sahibi İtalyanlar olmayı başardı.
ATLAMADA ÜSTÜN ÜLKE ÇİN
Bu dalda Çin'den sonra en fazla madalyayı, 3 gümüş ve 2 bronzla Rusya aldı.
Atlamada madalya dağılımı şöyle:
ERKEKLER
3 METRE TRAMPLEN ATLAMA
Altın: He Chong (Çin)
Gümüş: Alexandre Despatie (Kanada)
Bronz: Qin Kai (Çin)
10 METRE KULE ATLAMA
Altın: Matthew Mitcham (Avustralya)
Gümüş: Zhou Luxin (Çin)
Bronz: Gleb Galperin (Rusya)
SENKRONİZE 3 METRE TRAMPLEN ATLAMA
Altın: Çin
Gümüş: Rusya
Bronz: Ukrayna
SENKRONİZE 10 METRE KULE ATLAMA
Altın: Lin Yue ve Huo Liang (Çin)
Gümüş: Patrick Hausding ve Sascha Klein (Almanya)
Bronz: Gleb Galperin ve Dmitriy Dobroskok (Rusya)
BAYANLAR
3 METRE TRAMPLEN ATLAMA
Altın: Guo Jingjing (Çin)
Gümüş: Julia Pakhalina (Rusya)
Bronz: Wu Minxia (Çin)
10 METRE KULE ATLAMA
Altın: Chen Ruolin (Çin)
Gümüş: Emilie Heymans (Kanada)
Bronz: Wang Xin (Çin)
SENKRONİZE 3 METRE TRAMPLEN ATLAMA
Altın: Wu Minxia ve Guo Jingjing (Çin)
Gümüş: Julia Pakhalina ve Anastasia Pozdnyakova (Rusya)
Bronz: Ditte Kotzian ve Heike Fischer (Almanya)
SENKRONİZE 10 METRE KULE ATLAMA
Altın: Wang Xin ve Chen Ruolin (Çin)
Gümüş: Briony Cole ve Melissa Wu (Avustralya)
Bronz: Paola Espinosa ve Tatiana Oritz (Meksika)
ESKRİMDE İTALYANLAR BAŞARILI
29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, eskrimde 2'si altın, toplam 7 olmak üzere en fazla madalyayı İtalyan sporcular aldı.
İtalya'yı toplam 6 madalyayla izleyen ABD, bayanlar bireysel kılıçta 3 madalyayı da elde etti.
ABD'yi ise 4 madalya ile Fransa izledi.
Eskrimde madalya dağılımı şöyle:
ERKEKLER
BİREYSEL KILIÇ
Altın: Zhong Man (Çin)
Gümüş: Nicolas Lopez (Fransa)
Bronz: Mihai Covaliu (Romanya)
BİREYSEL EPE
Altın: Matteo Tagliariol (İtalya)
Gümüş: Fabrice Jeannet (Fransa)
Bronz:Jose Luis Abajo (İspanya)
BİREYSEL FLÖRE
Altın: Benjamin Kleibrink (Almanya)
Gümüş: Yuki Ota (Japonya)
Bronz: Salvatore Sanzo (İtalya)
TAKIM KILIÇ
Altın: Fransa
Gümüş: ABD
Bronz: İtalya
TAKIM EPE
Altın: Fransa
Gümüş: Polonya
Bronz: İtalya
BAYANLAR
BİREYSEL KILIÇ
Altın: Mariel Zagunis (ABD)
Gümüş: Sada Jacobson (ABD)
Bronz:Rebecca Ward (ABD)
BİREYSEL EPE
Altın: Britta Heidemann (Almanya)
Gümüş: Ana Branza (Romanya)
Bronz: Ildiko Mincza-Nebald (Macaristan)
BİREYSEL FLÖRE
Altın: Maria Valentina Vezzali (İtalya)
Gümüş: Nam Hyun-hee (Güney Kore)
Bronz: Margherita Granbassi (İtalya)
TAKIM KILIÇ
Altın: Ukrayna
Gümüş: Çin
Bronz: ABD
TAKIM FLÖRE
Altın: Rusya
Gümüş: ABD
Bronz: İtalya