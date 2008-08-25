Atlamada Çin, eskrimde İtalyanlar

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atlamada Çin Halk Cumhuriyeti, 7'si altın olmak üzere, toplam 11 madalyayla üstünlüğü elinde bulundururken, eskrimde de 2'si altın, toplam 7 olmak üzere en fazla madalyanın sahibi İtalyanlar olmayı başardı.





ATLAMADA ÜSTÜN ÜLKE ÇİN



Bu dalda Çin'den sonra en fazla madalyayı, 3 gümüş ve 2 bronzla Rusya aldı.



Atlamada madalya dağılımı şöyle:



ERKEKLER



3 METRE TRAMPLEN ATLAMA

Altın: He Chong (Çin)

Gümüş: Alexandre Despatie (Kanada)



Bronz: Qin Kai (Çin)







10 METRE KULE ATLAMA



Altın: Matthew Mitcham (Avustralya)



Gümüş: Zhou Luxin (Çin)



Bronz: Gleb Galperin (Rusya)







SENKRONİZE 3 METRE TRAMPLEN ATLAMA



Altın: Çin



Gümüş: Rusya



Bronz: Ukrayna





SENKRONİZE 10 METRE KULE ATLAMA



Altın: Lin Yue ve Huo Liang (Çin)



Gümüş: Patrick Hausding ve Sascha Klein (Almanya)



Bronz: Gleb Galperin ve Dmitriy Dobroskok (Rusya)





BAYANLAR







3 METRE TRAMPLEN ATLAMA



Altın: Guo Jingjing (Çin)

Gümüş: Julia Pakhalina (Rusya)

Bronz: Wu Minxia (Çin)



10 METRE KULE ATLAMA



Altın: Chen Ruolin (Çin)



Gümüş: Emilie Heymans (Kanada)

Bronz: Wang Xin (Çin)



SENKRONİZE 3 METRE TRAMPLEN ATLAMA



Altın: Wu Minxia ve Guo Jingjing (Çin)

Gümüş: Julia Pakhalina ve Anastasia Pozdnyakova (Rusya)

Bronz: Ditte Kotzian ve Heike Fischer (Almanya)



SENKRONİZE 10 METRE KULE ATLAMA



Altın: Wang Xin ve Chen Ruolin (Çin)

Gümüş: Briony Cole ve Melissa Wu (Avustralya)

Bronz: Paola Espinosa ve Tatiana Oritz (Meksika)





ESKRİMDE İTALYANLAR BAŞARILI



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, eskrimde 2'si altın, toplam 7 olmak üzere en fazla madalyayı İtalyan sporcular aldı.



İtalya'yı toplam 6 madalyayla izleyen ABD, bayanlar bireysel kılıçta 3 madalyayı da elde etti.



ABD'yi ise 4 madalya ile Fransa izledi.





Eskrimde madalya dağılımı şöyle:





ERKEKLER



BİREYSEL KILIÇ



Altın: Zhong Man (Çin)



Gümüş: Nicolas Lopez (Fransa)



Bronz: Mihai Covaliu (Romanya)





BİREYSEL EPE



Altın: Matteo Tagliariol (İtalya)



Gümüş: Fabrice Jeannet (Fransa)



Bronz:Jose Luis Abajo (İspanya)





BİREYSEL FLÖRE



Altın: Benjamin Kleibrink (Almanya)



Gümüş: Yuki Ota (Japonya)



Bronz: Salvatore Sanzo (İtalya)





TAKIM KILIÇ



Altın: Fransa



Gümüş: ABD



Bronz: İtalya





TAKIM EPE



Altın: Fransa



Gümüş: Polonya



Bronz: İtalya





BAYANLAR





BİREYSEL KILIÇ



Altın: Mariel Zagunis (ABD)



Gümüş: Sada Jacobson (ABD)



Bronz:Rebecca Ward (ABD)





BİREYSEL EPE



Altın: Britta Heidemann (Almanya)



Gümüş: Ana Branza (Romanya)



Bronz: Ildiko Mincza-Nebald (Macaristan)





BİREYSEL FLÖRE



Altın: Maria Valentina Vezzali (İtalya)



Gümüş: Nam Hyun-hee (Güney Kore)



Bronz: Margherita Granbassi (İtalya)







TAKIM KILIÇ



Altın: Ukrayna



Gümüş: Çin



Bronz: ABD





TAKIM FLÖRE



Altın: Rusya



Gümüş: ABD



Bronz: İtalya

