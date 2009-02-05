Atlama rampası olmayınca!

Kayakla Atlama Milli Takımı sporcuları, Türkiye'de atlama rampası olmaması nedeniyle, 1 yılı aşkın süredir yurt dışındaki tesislerde antrenman yapıyorlar.



Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde hiçbir etkinliğin bulunmadığı kayakla atlama branşında yetenekli sporcuları bulmayı ve yetiştirmeyi düşündüklerini ve bu doğrultuda, dünyanın en iyi kayakla atlama hocalarından Vasja Bach'ı, kayakla atlama milli takımının başantrenörlüğüne getirdiklerini söyledi.



Bach'ın iki yabancı ve 4 Türk yardımcısıyla hemen işe koyulduğunu bildiren Ayık, yetenekli sporcuları belirlediğini ve antrenmanlara başladıklarını ifade etti.



Ayık, Türkiye'de kayakla atlama rampası bulunmaması nedeniyle, sporcuların 1 yılı aşkın süredir yurt dışında kamp çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Şu an Slovenya'da bulunan kayakla atlama milli takımımızda, geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. Sporcularımız 100 metreyi geçen atlayışlar yapmaya başladı. Bu durum bizi inanılmaz mutlu ediyor. Ülkemizde bu sporun yapılması için tesis yok. Bu nedenle sporcularımız 1 yılı aşkın süredir yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. Sporcularımızdan Faik Yüksel, Avusturya'daki kampta 102 metre atladı. Son olarak Slovenya'da ise 117 metre atladı. Göz yaşlarımızı tutamadık. Kampta 8 ile 14 yaş arası çocuklarımız bulunuyor. Şu anda 11 çocuğumuz Slovenya'da."



Yazın başangıç rampaları yapılacak



Ayık, kayakla atlama rampaları yapım maliyetlerinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, yaz mevsiminde 5 şehirde, 15-30 metre uzunluklarında, kayakla atlama başlangıç rampaları yapmayı hedeflediklerini söyledi.



2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları nedeniyle, Erzurum'da uluslararası standartlarda atlama rampaları yapılacağına hatırlatan Ayık, şöyle devam etti:



"Bu rampaların maliyetleri çok pahalı. Erzurum'a kış olimpiyatları nedeniyle 5 atlama rampası yapılacak. Bunlardan 3'ü, 20,40 ve 60 metre uzunluklarındaki başlangıç rampaları olacak. İkisi ise uluslararası yarışmalar için 95 ve 125 metrelik rampalar olacak. Bu tesislerin maliyetinin 35-40 milyon TL'yi bulmasını tahmin ediyorum. Ancak bizim yapacağımız rampaların 300 bin TL civarında olacağını sanıyorum. Söz konusu rampaları federasyon olarak kendi kaynaklarımızla yapacağız."



Hedef: Ülke genelinde yayılmasını sağlamak



Ayık, amaçlarının kayakla atlama sporunun en kısa sürede ülke geneline yayılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.



Tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalara başladıklarını ve kısa sürede başarı sağladıklarının altını çizen Ayık, "Kayakla atlama, Türkiye'de çok yeni bir branş. Eksiklerimiz çok, ama bunlar engel değil. Var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



Ayık son olarak, başantrenör Bach gözetiminde çalışan genç sporcuların, uluslararası organizasyonlarda derece almaya başlamalarının ardından, mutluluklarının daha da artacağını sözlerine ekledi.



