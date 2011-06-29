-ATLADI AMA ÖLMEDİ İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, yaralı olarak kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, 34 DL 3564 plakalı aracı ile Boğaz Köprüsü'ne gelen ve aracını bırakarak köprü üstündeki korkulukları aşan Ersin Y. (34), kendisini boşluğa bıraktı. Suya düşen Ersin Y, bu sırada denizde bulunan balıkçılar tarafından fark edilerek Beylerbeyi sahiline çıkarıldı. Ersin Y. olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Ersin Y'nin aracında da ''Onursuz ve şerefsiz her gün öleceğime, onurlu ve şerefimle bir kez ölürüm. Herkesi çok seviyorum, en çok da eşimi...'' yazılı bir not bulundu.