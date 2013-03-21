Atış poligonunda intihar

Ümraniye'de Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Önder Oturan atış poligonunda tabanca ile kendini vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Oturan'ın intihar etmeden önce 'Herkesten özür diliyorum' şeklinde yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansından Ramazan Eğri ve Ramazan Almaçayır'ın haberine göre, olay, saat 20.30'da Ümraniye Atakent Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan atış poligonunda meydana geldi. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Önder Oturan (25), poligonda atış yaptığı sırada başına tabancayı dayayarak tetiği çekti. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamına son veren doktor adayı Oturan'ın 'Herkesten özür diliyorum' şeklinde yazılı not bıraktığı öğrenildi. Ali Önder Oturan'ın cansız bedeni polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracı ile Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntiharla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.