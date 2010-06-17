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Dünya

Atina'yı 'metro grevi' karıştırdı

Atina'da metro çalışanlarının işten çıkarılmalara karşı gerçekleştirdiği 24 saatlik iş bırakma eylemi hayatı felç etti.

17 Haziran 2010 03:00

T24- Yunanistan'da, ''hükümetin bütçe açığının daraltılması çalışmaları çerçevesinde uygulamaya koyduğu ekonomik önlemler ile sosyal güvenlik yasa tasarısını'' protesto gösterileri sürerken Atina'da metro çalışanlarının başlattığı 24 saatlik grev hayatı felç etti.


Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) başkent Atina ve Selanik'te gösteriler düzenledi.


Atina'da, akşam saatlerinde Klaftmono meydanında düzenlenen gösteride önlemlerin geri çekilmesini talep eden sloganlar atan göstericiler Parlamentoya kadar yürüdükten sonra dağıldı.


Selanik'te düzenlenen gösterilerde de kent meydanında toplanarak hükümetin sosyal güvenlik yasasını protesto eden göstericiler Makedonya-Trakya Genel Sekreterliği'ne kadar yürüdü.


Bu arada, Atina'da metro çalışanlarının işten çıkarılmalara karşı gerçekleştirdiği 24 saatlik iş bırakma eylemi hayatı felç etti.


Atinalılar grev nedeniyle okul ve iş yerlerine gitmekte zorluk çekti. Metro çalışanlarının eylemlerini Salı gününe kadar her gün beş saat iş bırakarak sürdürme kararı aldıkları belirtildi.


Öte yandan, toplu taşıma işçilerinin de maaşlarında yapılan kesintilere ve sosyal güvenlik reformuna karşı perşembe günü beş saat süreyle iş bırakma eylemi yapma kararı aldıkları bildirildi.

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