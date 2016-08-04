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Dünya

Atina'ya planlanan cami Yunan hükümetini böldü

Atina, Avrupa'da cami olmayan tek başkent

04 Ağustos 2016 12:34

Atina'da inşa edilmesi planlanan cami için mecliste görüşülen önergede hükümet ortakları SYRIZA ve ANEL uzlaşma sağlayamadı.


NTV'nin Atina-Makedonya Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Yunan meclisinde komisyonda görüşülen ve cami için 1 milyon euro ayrılmasını öngören yasa tasarısı için ANEL milletvekili Yorgos Lazaridis ret oyu kullanacaklarını açıkladı.

SYRIZA milletvekili ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanatidis ise yarın gerçekleşecek oylamada evet oyu kullanma çağrısında bulundu. 

Atina'nın Avrupa'da camisi olmayan tek başkent olduğunu anımsatan Amanatidis, birçok ülkenin bu durumdan şikayet ettiğini ve ülke için dini özgürlükler anlamında olumsuz uluslararası raporların bulunduğunu belirtti.

ANEL'in yanı sıra aşırı sağ Altın Şafak Partisi de önergeyi reddederken, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi, PASOK, Nehir ve Yunanistan Komünist Partisi kabul yönünde oy kullandı. 

Atina'da 10 yıl önce geçen yasayla devlet tarafından gerçekleştirilecek olan cami inşasına, aradan geçen süreye rağmen açılan davalar ve bürokratik engeller ileri sürülerek henüz başlanamadı.

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