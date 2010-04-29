Atina'ya cami yapılacak

T24 - Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yorgo Petalotis, başkent Atina'da 500 kişi kapasiteli bir cami yapımının kararlaştırıldığını söyledi.

Yunan medyasının haberine göre Petalotis, caminin kentin Votanikos semtinde inşa edileceğini belirtti.

Deniz Kuvvetlerinin mülkiyetindeki bir arsaya yapılacak olan cami için devlet ödeneklerinden faydalanılacağı vurgulandı.

Öte yandan basın - yayın organları Atina'da cami yapımı işlemlerinin ''hızlandırıldığına'' dikkat çektikleri haberlerinde, söz konusu proje tamamlandığında caminin başkentte iki asır sonra faaliyete geçecek Müslümanlara ait ilk resmi ibadet yeri olacağını vurguladılar. (aa)