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Dünya

Atina'ya cami yapılacak

Yunanistan'în başkenti Atina'da cami inşaatı için çalışmalara başlandı. Yunan hükümet sözcüsü cami inşaasını öngören yasanın derhal uygul

29 Nisan 2010 03:00

T24- Yunanistan, Avrupa'da camii olmayan tek başkent konumundaki Atina'da cami inşaatı için düğmeye bastı. Yunan hükümet sözcüsü Atina'da cami inşasını öngören yasanın derhal uygulanacağını açıkladı.
 

CNN TÜRK'ün haberine göre, kararın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayındaki ziyareti öncesine gelmesi ise dikkat çekici.


Başbakan Erdoğan'ın 14-15 Mayıs'taki ziyareti öncesi Yunan hükümeti Atina'da cami inşası için harekete geçti.


Hükümet sözcüsü Yorgos Petalotis, 2006 yılında çıkarılan ve Atina'da cami inşasını öngören yasanın derhal uygulanacağını açıkladı.


Yunan başkentinde Votanikos semtinde Yunan deniz kuvvetlerine ait arazide inşa edilecek caminin 500 kişi kapasiteli olacağını söyleyen Petalotis, bu amaçla başbakan yardımcısı Teodoros Pangalos başkanlığında 7 kişilik bir heyet oluşturulduğunu belirtti.


Atina'da cami inşası için gerekli paranın Yunan devleti tarafından karşılanacağını, yabancı devlet ya da özel kuruluşlarının muhtemel yardımlarının ise kabul edilmeyeceğini ekledi.


Avrupa'da camii olamayan tek başkent konumundaki Atina'da onbinlerce Müslüman ibadetlerini evlerde veya salonlarda yerine getirebiliyor.


Bazen kilisenin tepkisi, bazen de hükümetlerin karar vermekte çekinmeleri cami inşası konusunu yıllardır askıda tutuyordu.


Başbakan Erdoğan Atina'da cami inşası konusunu, Yunan hükümeti nezdinde gündeme getirmişti.

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