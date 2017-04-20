Atina'nın merkezinde patlama!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde yer alan Eurobank şubesinde bombanın patlatıldığı belirtildi.
Atina haber ajansı, saat 22.00 civarında kimliği belirsiz bir kişinin zougla.gr haber sitesinin ofisini arayarak Santazora caddesindeki Eurobank şubesinde 35 dakika sonra patlamanın meydana geleceğini söyledi.Patlama sonucu banka şubesinde ve yakınındaki binalarda hasar meydana gelirken polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı.
Bankanın girişine bir okul çantası içerisinde bırakıldığı tespit edilen bombanın patlaması sonucu bankanın ön kısmında ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polisin incelemeleri sürüyor.