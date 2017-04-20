T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atina'nın merkezinde patlama!

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı

20 Nisan 2017 02:49

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde yer alan Eurobank şubesinde bombanın patlatıldığı belirtildi.

Atina haber ajansı, saat 22.00 civarında kimliği belirsiz bir kişinin zougla.gr haber sitesinin ofisini arayarak Santazora caddesindeki Eurobank şubesinde 35 dakika sonra patlamanın meydana geleceğini söyledi.​Patlama sonucu banka şubesinde ve yakınındaki binalarda hasar meydana gelirken polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı.

Bankanın girişine bir okul çantası içerisinde bırakıldığı tespit edilen bombanın patlaması sonucu bankanın ön kısmında ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polisin incelemeleri sürüyor.

ETİKETLER

atinayunanistanpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24