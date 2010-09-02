-ATİNA'NIN KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARMASI ATİNA (A.A) - 02.09.2010 - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, Atina'nın karasularını 12 mile çıkartmasının, Yunanistan'ın egemenlik hakkı olduğu ve Uluslararası Deniz Hukuku sözleşmesi tarafından net bir biçimde öngörüldüğünü savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun konuya ilişkin ''casus belli'' (savaş nedeni) kararının kaldırılmasına yönelik açıklamaları ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Dimitris Druças'la görüşmesine değindi. Sorular üzerine, Yunanistan'nın karasularını 12 mile çıkartması konusuna değinen Sözcü, bunun savaş nedeni sayılmasının ''kabul edilemez olduğunu'' öne sürdü. Sözcü, ''AB'ye aday bir ülkenin, bir AB üye ülkesine karasularını 12 mile çıkartmasına ilişkin tehditte bulunmasının kabul edilmez olduğunu ve sözkonusu tehdidin geri alınması gerektiğini'' savundu. Sözcü, Yunanistan'ın üyesi olduğu tüm uluslararası teşkilatlar nezdinde konuyu gündeme getirdiğini belirterek, ''casus belli'' tehdidinin, BM kurallarına da aykırı olduğunu iddia etti. Delevekuras, Ankara ve Atina'nın ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iyileşmesi yönündeki arzularını net bir şekilde dile getirdiklerinin altını çizdiği açıklamasında, bunun, ''uluslararası hukukun ihlaliyle elde edilemeyeceğini'' savundu. Atina'nın, Ankara'nın AB üyeliğini desteklediğini belirten sözcü, Ankara'nın iyi komşuluk ilişkileri de dahil olmak üzere AB çerçevesindeki kriter ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Sözcü, Atina'nın egemenlik haklarını koruyarak, dikkatli adımlarla, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi yönündeki çabalarını sürdüreceğini kaydetti. Bakan Davutoğlu ile Druças'ın Ankara'da, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda iki ülkenin milli takımlarının karşılaşması sırasındaki görüşmelerine de değinen sözcü, görüşmede, iki ülke ilişkileri, Orta Doğu, Balkanlar, uluslararası ilişkiler ve Kıbrıs meselesinin ele alındığını kaydetti. Sözcü, Davutoğlu ve Druças'ın görüşmesinde, Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında, teknik komiteler düzeyinde kaydedilen ilerlemenin gündeme geldiğini belirterek, iki ülke arasında yürütülen istikşafi görüşmelerin daha yoğun bir biçimde devam etmesi yönünde mutabık kalındığını da açıkladı. Davutoğlu'nun Atina ziyareti ile ilgili soruları da yanıtlayan Sözcü, ziyaret tarihinin diplomatik kanallarla belirleneceğini ve ziyaretin Ekim ayı sonu ile Kasım ayı başında gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi. Türk sahillerinden Yunan adalarına tek günlük vizesiz giriş konusu ile ilgili soruları da yanıtlayan sözcü, Atina'nın AB'nin yetkili makamları ile temaslarının sürdüğünü söyledi.