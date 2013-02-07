Atinalılar bedava sebzeleri kapmak için savaştı

Yunanistan’da vergiler nedeniyle fiyatların artması sonucunda ürünlerini satamayan çiftçiler Tarım Bakanlığı’nda eylem yaptı. Çiftçilerin ürünlerini halka dağıttığı sırada izdiham yaşandı.

Samaras hükümetinin uygulamaya koyduğu AB ve IMF politikalarına tepkiler sürüyor.

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’da ürünlerini satamayan çiftçilerin isyanı devam ediyor. Yeni vergi sistemi, KDV oranları ve üretim maliyetinin kendilerini zor durumda bıraktığını söyleyen çiftçiler, dün başkent Atina’daki Tarım Bakanlığı’nın önünde toplandı. Protesto gösterisi yapan çiftçiler yaklaşık 50 ton sebze ve meyveyi para almadan çevredeki halka dağıttı. Gösteri sırasında bazı çiftçiler de sebze ve meyveleri yerlere dökerek tepkilerini gösterdi.

Atinalılar da, bedava ürünleri kapmak için yarıştı...



Gazeteciler de isyan etti



Çiftçiler hükümet yeni vergi sistemi konusunda geri adım atana dek protestoları sonlandırmayacaklarını açıkladı. Dün protestolarının 9’uncu gününü dolduran çiftçiler petrol fiyatlarının da düşürülmesini talep ediyor.

Bazı çiftçiler ise ülke genelindeki birkaç otoyolu traktörleriyle kapadı. Öte yandan ülkede gazetecilerin yaptığı hükümet karşıtı eylemler de devam ediyor. Dün üçüncü gününe giren eylemlerin bugün sona ermesi bekleniyor. Gazeteciler ve medya mensupları hükümetin medya sektörüne getirmeye çalıştığı yeni düzenlemeleri protesto ediyor. Ayrıca dün hükümetin kemer sıkma önlemleri çerçevesinde ücretlerde yaptığı kesintileri protesto eden liman çalışanlarının 31 Ocak’tan beri süren grevine karşı hükümet ‘seferberlik’ ilan etti.



AB 1 trilyon euro’luk bütçe için toplanıyor



Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, 2014 - 2020 arası 7 yılda yaklaşık 1 trilyon euro’luk birlik bütçesini hazırlamak için bugün toplanıyor.

İki günlük zirvede liderler, yeni AB bütçesinden azami pay alabilmek için pazarlık yapacak. Yaşadıkları ağır ekonomik krizde umudunu Brüksel’den akacak fonlara bağlayan Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler pastadaki paylarını büyütmek için çabalayacak. Almanya ve İngiltere başta olmak üzere daha zengin üyeler ise bütçeye yapacakları net katkıyı sınırlamaya çalışacak.

Geçen yıl 22-23 Kasım’da toplanan ilk bütçe zirvesi, üye ülkelerin net katkı yapanlar ve net faydalananlar şeklindeki kutuplaşması nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. AB Komisyonu’nun gelecek 7 yıl için 1 trilyon 33 milyar euro düzeyinde olmasını önerdiği bütçenin, kriz nedeniyle kırpılması istenmiş ve 973 milyar euro’ya kadar inilmesine rağmen uzlaşma sağlanamamıştı. AB’nin mevcut 7 yıllık (2007-2013) bütçesinin 994 milyar euro olduğu düşünüldüğünde, bu sınırın altındaki bir rakam küçülmeye karşılık geleceğinden birlik tarihinde bir ilki oluşturacak.