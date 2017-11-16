T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atina'da muhalif gruplardan 17 Kasım kutlamalarına engel

Io Chokona / Atina, 16 Kasım (DHA) – 1973 yılında Cunta rejimine karşı ayaklanan öğrencilerin Atina Teknik Üniversitesinde toplanması ardından 17 Kasım’da askeri kuvvetler Üniversiteye tankla girmiş, birçok öğrencinin ölmesine, birçoğunun da yaralanmasına

16 Kasım 2017 21:14

Io Chokona / Atina, 16 Kasım (DHA) – 1973 yılında Cunta rejimine karşı ayaklanan öğrencilerin Atina Teknik Üniversitesinde toplanması ardından 17 Kasım’da askeri kuvvetler Üniversiteye tankla girmiş, birçok öğrencinin ölmesine, birçoğunun da yaralanmasına neden olurken. üniversitede her yıl yapılan anma kutlamaları bu yıl binaya giren iktidar karşıtı gruplar tarafından engellendi.
Dünden beri kapalı tutulan üniversiteye günün ilerleyen saatlerinde anarşist grupların taşlar, şişeler ve benzin bidonlarıyla girmeye başladı.
Üniversite binasını kapalı tutan anarşistler, polislerin koruması altında ölen öğrencilerin anıtına çelenk sunmak isteyen politika adamlarını önlemek niyetinde olduklarını açıkladılar.
Üç gün süren 17 Kasım kutlamaları, 17 Kasım öğleden sonra Atina Teknik Üniversitesinden ABD büyükelçiliğine kadar yapılan yürüyüşle sonuçlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io ChokonaAtinaKasım DHACuntaAtina TeknikKasımdaDündenKasımABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24