-ATİNA'DA KAMYONCULARIN EYLEMİ DEVAM EDİYOR ATİNA (A.A) - 22.09.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, hükümetin nakliyat sektörünü liberalleştiren yasa tasarısını protesto eden kamyon ve tanker şoförleri, eylemlerini bugün de sürdürdü. Atina'da Sindagma meydanındaki parlamento binası önünde dün öğle saatlerinde toplanan göstericiler, geceyi de burada geçirdi. Zaman zaman parlamento binasına yaklaşma girişiminde bulunan göstericilerle onları engellemeye çalışan güvenlik ekipleri arasında arbede yaşandı. Öğle saatlerinde meydana kamyonlarını da getiren göstericilerin, bundan sonraki aşamada şehirlerarası karayolları ve limanlarda eylemler yapmayı kararlaştırdıkları öğrenildi. Yunanistan'ın farklı bölgelerinden otobüslerle başkente gelen kamyon ve tanker şoförleri, hükümetin, AB ve IMF'den aldığı yardım kredileri karşılığında rekabeti artırmak için, kapalı sektörlerden biri olan nakliyatçılığı serbestleştirme çerçevesinde hazırladığı yasa tasarısında değişiklikler yapılmasını talep ediyorlar. Yunanistan'da çalışma koşullarını protesto eden demiryolu çalışanları iş bırakma eylemi yaptı. Çalışanlar saat 12.00-17.00 arasında iş bıraktı, banliyö trenleri ve metro seferleri durdu. Protestocuların yarın saat 11.00-16.00 arasında yine iş bırakacağı, Pazartesi günü ise saat 06.00-09.00, 14.00-17.00 ve 21.00- 00.00, Çarşamba günü de saat 12.00-17.00 arasında eylemlerini tekrarlayacakları açıklandı. Öte yandan yerel yönetim çalışanlarının da çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla yarın 24 saatlik grev kararı aldığı bildirildi. Çalışanların saat 09.00'da kent merkezinde gösteri yapacağı açıklandı.