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Dünya

ATİNA'DA KAMYON ŞOFÖRLERİ POLİSLE ÇATIŞTI ATİNA (A.A)

22 Eylül 2010 02:36

-ATİNA'DA KAMYON ŞOFÖRLERİ POLİSLE ÇATIŞTI ATİNA (A.A) - 21.09.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, hükümetin, "Mesleklerinin açılması ve serbestleştirilmesi" yönündeki yasa tasarısını protesto etmek amacıyla akşam saatlerinde parlamento önünde toplanan kamyon ve tanker şoförleri ve sahipleri ile polis arasında çatışma çıktı. Sintagma Meydanı'nda toplanarak söz konusu yasa tasarısının tartışıldığı parlamentodaki müzakereleri dev ekrandan izleyen göstericiler, Ulaştırma Bakanı Dimitris Reppas'ın konuşma yaptığı sırada taş ve havai fişeklerle polise saldırdı. Polisin göz yaşartıcı bomba ile karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Bu arada, bazı göstericilerin Sintagma Meydanı'nda bulunan Meçhul Asker anıtına siyah bayrak astıkları görüldü. Parlamento önünde toplanan ve yarın onaylanması beklenen yeni tasarısıyla ilgili milletvekillerine bildiri vermek istediklerini belirten yaklaşık 3 bin gösterici, bekleyişlerini sürdürürken, çok sayıda çevik kuvvet polisi de güvenlik önlemi aldı. Yunanistan'ın birçok farklı bölgesinden otobüslerle başkente gelen kamyon ve tanker şoförleri ile sahipleri, Hükümetin, AB ve IMF'den aldığı yardım kredileri karşılığında rekabeti artırmak için, kapalı sektörlerden biri olan nakliyatçılığı açma kararı çerçevesinde hazırladığı yasa tasarısında değişiklikler yapılmasını talep ediyorlar.

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