Yunanistan'ın başkenti Atina'da göçmenlerle polis arasında arbede çıktığı bildirildi.



Yunan basını, polisin önceki gün yaptığı asayiş operasyonu sırasında, bir Suriyeli göçmenin evraklarını kontrol ederken, göçmene ait Kur'an-ı Kerim'i yırttığı iddiası üzerine, bugün göçmenlerin kent merkezindeki Omonia meydanında bir protesto gösterisi yapmak üzere toplandıklarını duyurdu.



Göçmenlerin, Omonia'dan Yunanistan Parlamentosunun bulunduğu Sindagma meydanına doğru yürümek istedikleri belirtilen haberlerde, göstericilerin güvenlik önlemleri alan polislere taş, sopa ve benzeri cisimler attıkları kaydedildi.



Kur'an-ı Kerim'in bir polis tarafından yırtıldığı iddiasına Atina Polis Teşkilatından herhangi bir yanıt gelmediği belirtildi. Bu sabaha karşı kent merkezindeki bir polis karakoluna molotofkokteyli atan, kimliği açıklanmayan bir göçmenin gözaltına alındığı açıklandı.



İddia nedeniyle göçmenlerle halk arasında dün de arbede çıkmıştı. Omania'da toplanan çoğu Afgan uyruklu kalabalık bir grubun halk tarafından dağıtılmak istenmesi üzerine ortamın gerildiği ve halkla göçmenler arasında ufak çaplı arbede çıktığı kaydedilmişti. Göçmenlerin daha sonra çevredeki park halindeki araçlar ve iş yerlerine saldırarak maddi hasar verdiği, olayların ardından alanda toplanan grubun toplu olarak namaz kıldığı belirtilmişti.



Yunan Devlet Televizyonu NET, Yunan polisinin geçen Çarşamba gecesi Agharnon semtinde düzenlediği "Süpürge Operasyonu"nda, büyük bölümü göçmen olan 612 kişi ile 123 araç ve 37 dükkanın kontrolden geçirildiğini ve 86 kişinin ifadesinin alındığını duyurmuştu. Operasyonda 44 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

