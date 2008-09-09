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Dünya

Atina'da camiye ordu pürüzü

Camisiz tek Avrupa başkenti olan Atina'da Müslüman dernekleri inşaat için kaynak buldu ama arazi için ordu para istedi.

09 Eylül 2008 03:00

Yunan resmi makamları Atina’da yaşayan yaklaşık 250 bin Müslümanın cami ve mezarlık edinme haklarına bir türlü çözüm bulamıyor.

Camisiz tek Avrupa başkenti olan Atina’da 2000 yılından itibaren tartışılan cami inşaatı bu kez, arsa sahibi Yunan Deniz Kuvvetleri’nin tazminat istemiyle engelleniyor.

Yunan başkentinde yaşayan ve cami inşası için Ortadoğu ülkelerinden gerekli 15 milyon euro’luk finansmanı sağlayan Müslüman dernekleri geçtiğimiz günlerde ani olarak Deniz Kuvvetleri’nin “bu arsa için 5 milyon euro istiyoruz” şeklindeki istemi ile karşılaştı.

Bu yeni engel sonucu, caminin inşası yeniden, belirsiz bir süre için askıya alındı.

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