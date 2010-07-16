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Dünya

ATİNA YAKINLARINDA KORKUTAN YANGIN ATİNA (A.A)

16 Temmuz 2010 02:04

-ATİNA YAKINLARINDA KORKUTAN YANGIN ATİNA (A.A) - 15.07.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde çalı yangını çıktı. Atina'nın da içinde yer aldığı ''Attika'' bölgesinde ''Politia'' yerleşim birimi yakınlarında saat 19.30 sularında çıkan yangının, halen yerleşim alanlarını tehdit etmediği, ancak ormanlık alana yakın oluşu nedeniyle endişe yarattığı bildirildi. Bölgede rüzgar olmamasının söndürme çalışmalarında nispeten kolaylık sağladığı, ancak ulaşıma elverişsiz olan alanda, itfaiye ekiplerinin yangının yayılan cephesini henüz kontrol altına alamadıkları açıklandı. İtfaiye uçaklarının karanlık nedeniyle çalışmalara katılamayacaklarına dikkati çeken yetkililer, bölgede 66 itfaiye eri, 22 itfaiye aracı, 3 uçak ile 3 helikopterin görev yaptığını belirtti. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Atina ile Pire kentleri, doğu ve batı Atika bölgesi, Mora (Peloponissos) ile Eğriboz (Evia) yarımadası, Siklad, Girit, Midilli, Sisam ve Sakız adalarının,yangın tehlikesi yüksek bölgeler olduğunu duyurdu.

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