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Atina, Türkiye'nin DHKP-C üyesinin iadesine ilişkin talebini reddetti

Aynı mahkeme, 2 Şubat'ta da DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ın Türkiye'ye iade edilmemesini kararlaştırmıştı

06 Mart 2018 17:40

Atina İstinaf Hâkimleri Konseyi, Türkiye’nin DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat’ın iadesine ilişkin talebini reddetti.

Aynı mahkeme, 2 Şubat’ta da DHKP-C üyesi Mehmet Doğan’ın Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırmıştı.

Doğan, Özpolat ve daha 7 DHKP-C üyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 1 hafta once Yunan Polisi tarafından yapılan baskınlarda yakalanmışlardı.

DHKP-C’nin Atina’daki 3 ayrı hücre evinde, patlayıcı imalatında kullanılan amonyum nitrat, kablolar ve masaüstü saatler ile 1 tabancadan başka, sahte kimlik, pasaport ve ehliyetler ele geçirilmişti

DHKP_C’li 9 kişi, "terör örgütü üyesi olmak", "terör amaçlı silah ve patlayıcı bulundurmak" ve "sahte evrak tanzim etmek" gibi bir dizi suçlamalardan Yunanistan’da ayrıca yargılanacaklar.

 

 

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