-Atina, Troyka ile anlaşamıyor ATİNA (A.A) - 04.02.2012 - Yunanistan Başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile Atina yönetimi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Venizelos, Troyka ve hükümet yetkilileri arasında dün başlayan ve 11 saat süren görüşmenin bugün sabaha karşı sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok sayıda kritik konu kapanmıyor. Şimdi artık, siyasi partilerin ve liderlerinin gerçekle yüz yüze gelerek ülkenin kurtuluşu için karar verme saati" dedi. Troyka ile olan dünkü görüşmede bazı kamu ve kuruluşların birleştirilmesi ya da iptal edilmesi ve aynı anda bu kuruluşlarda görevli memurların işten çıkarılmaları ve bankaların yeniden sermayelendirilmelerinde uygulanacak yöntem gibi konuların ele alındığını belirten Venizelos, kreditörlerin yeni yardım paketi karşılığında bu konularla ilgili öne sürdüğü koşulların zorluk yarattığını, bu çerçevede PSI konusunun bunların içinde en kolay olanı olduğunu belirtti. Venizelos, bugün Başbakan Lukas Papadimos ile yapacağı görüşmenin ardından, telekonferans aracılığıyla Eurogroup'un bu konuda varılan aşama konusunda bilgilendirileceğini belirtti. Bu arada, Yunan haber ajansı AMNA'ya açıklama yapan bir hükümet yetkilisi, Troyka'nın talepleri arasında memurların iş yedeğine alınması uygulamasına 165 bin üniformalının (asker, polis vs) yanı sıra, 190 bin eğitim görevlisinin de dahil edilmesi gibi konuların da bulunduğunu belirterek, "Troyka'nın talep ettiği şekilde işten çıkarılan her on kişiye karşılık sadece bir kişi işe alınması durumunda devlet mekanizmasının dağılacağını söyledi.