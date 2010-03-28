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Dünya

Atina somut adım bekliyor

28 Mart 2010 15:24

T24- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, Atina'nın, Türk-Yunan ilişkilerinin iyileştirilmesini istediğini söyledi.
     Delavekuras, özel bir radyoda yayımlanan programda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi yönünde çalışıldığını belirterek, ilerleme kaydedilmesi için Türkiye tarafından da buna karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.
     Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Yunanistan'a davet ettiğini hatırlatan Delavekuras, bu ziyarette, ikili ilişkilerde ilerleme kaydedildiğine dair somut göstergeler vermesinin beklendiğini ifade etti.
     "Türkiye'nin Ege'deki faaliyetlerine" de değinen sözcü, "Bunların büyük dikkatle izlenmekte olduğunu" söyledi.
     Delavekuras, bunlara karşı gerek operasyonel gerekse diplomatik olarak hazırlanıldığını, Yunanistan'ın soğukkanlı olması gerektiğini ifade etti.
     Delavekuras, "Söz konusu faaliyetlerle mücadelede her zaman çok dikkatli ve hazır durumda olmakla yükümlüyüz. Türkiye'nin, Türk savaş gemilerinin Ege'deki faaliyetlerini içeren yeni uygulaması bizi rahatsız ediyor" diye konuştu.
     Sözcü, konuyla ilgili olarak Türk tarafına protestoda bulunulduğunu da söyledi.

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