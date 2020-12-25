Atina'nın ilk camisinin Noel için tekrar açılmasına izin verildi

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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki ilk resmi camiye Noel günü nedeniyle açılma hakkı verildi.

Cami, Kasım'da açıldıktan günler sonra Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.

Yunanistan, Hristiyan vatandaşların kilisede Noel günü ayinlerine katılabilmesi için önlemleri gevşetme kararı aldı. Karara camiler de dahil edildi.

The Guardian'a konuşan Eğitim ve Dini İlişkiler Bakanlığı Genel Sekreteri Corcos Kalantzis, "Bütün ibadethanelerin kalabalıklar 25 kişiyi aşmadığın sürece açılabileceğine karar verdik" dedi.

Camiye hükûmetin atadığı imam Mohammed Sissi Zaki, "Kasım başında sadece 5 gün ve bir cuma namazı için açık kalabildik. Karantina kararından sonra bu çok büyük bir şans" diye konuştu.