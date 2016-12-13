Atina da İstanbul'un yasını tutuyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da belediye binası İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanları anmak için Türk bayrağının renklerine büründü.

Atina Belediye Başkanı Yorgos Kaminis, "Türkiye'deki terör saldırılarını kınamak ve Atinalıların Türk halkına gösterdiği dayanışmayı vurgulamak için" bu yönteme başvurduklarını duyurdu.



Terör saldırısının ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda arayarak taziyelerini iletmiş teröre karşı mücadele'de Yunanistan'ın her zaman Türkiye'nin yanında bulunduğunu vurgulamıştı.