T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atina da İstanbul'un yasını tutuyor

Atina Belediye Başkanı: Atinalılar Türk halkıyla dayanışma halindedir

13 Aralık 2016 15:37

Yunanistan'ın başkenti Atina'da belediye binası İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanları anmak için Türk bayrağının renklerine büründü.

Atina Belediye Başkanı Yorgos Kaminis, "Türkiye'deki terör saldırılarını kınamak ve Atinalıların Türk halkına gösterdiği dayanışmayı vurgulamak için" bu yönteme başvurduklarını duyurdu.

Terör saldırısının ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda arayarak taziyelerini iletmiş teröre karşı mücadele'de Yunanistan'ın her zaman Türkiye'nin yanında bulunduğunu vurgulamıştı.

 

ETİKETLER

AtinaYunanistanİstanbulterör saldırısıBeşiktaşTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24