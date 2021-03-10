Atina’da göstericiler polise saldırdı: Biri ağır üç polis yaralı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis şiddetini protesto etmek amacıyla salı akşamı düzenlenen gösteri sırasında çıkan olaylarda, biri ağır olmak üzere üç polis yaralandı. Beyin travması geçirdiği belirtilen polis memurunun hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yunan televizyonlarında yayınlanan görüntülerde göstericilerin motosikletten düşürdükleri polisi tekme ve yumruklarla darp ettikleri görüldü. Yunan güvenlik makamları, Nea Smyrni semtinde beş bin göstericinin katıldığı eylemlerde çıkan arbede sırasında iki polisin de hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Şiddet uygulayan polisi protesto

Atina‘da bir polisin savunmasız bir genci ağır şekilde darp ederken kaydedilen görüntülerinin pazar günü yayınlanması üzerine polise yönelik tepkiler artmıştı. Yayınlanan videoda polisin çığlık atarak yardım isteyen bir genci aralıksız copladığı görülüyor. Çevrede bulunanların polise gösterdiği tepkiler de videoda duyuluyor.

Bu olayı protesto etmek için salı akşamı düzenlenen gösteri, yaklaşık 200 maskeli kişinin Nea Smyrni'deki polis karakoluna taş ve yanıcı madde atması üzerine şiddete dönüştü. Öfkeli kalabalık karakolun önündeki çöp bidonlarını ateş verdi. Bunun üzerine polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak müdahele etti. Şiddete başvurduğu belirlenen 16 protestocu gözaltına alındı.

Polisten açıklama

Atina emniyeti, pazar günkü olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada ise Nea Smyrni'de korona kısıtlamalarına uyulmadığı yönünde çok sayıda şikayet gelmesi üzerine bölgeye bir ekibin gittiğini, polislerin burada 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını bildirdi. Ancak bazı görgü tanıkları polisin açıklamasını yalanladı. Genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.