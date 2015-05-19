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Dünya
Deutsche Welle

Atina: Çözüme çok yaklaştık

Yunan hükümeti alacaklılarla uzlaşma sağlanacağı konusunda umutlu. Başbakan Aleksis Tsipras çözüme çok yaklaşıldığını söyledi.

19 Mayıs 2015 13:51


Yunanistan'ın tasarruf ve borçların yapılandırılmasına ilişkin aylardır süregelen tartışmaların yakında sona ereceği konusunda Yunan hükümeti iyimser bir tutum sergiliyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, pazartesi akşamı yaptığı bir konuşmada, "Her iki taraflar için de uygun olabilecek bir çözüme yaklaştık" dedi. Alacaklılara yüklenen Tsipras, para muslukları kısılan ülkenin bir nevi 'mali boğulmaya' maruz kaldığını söyledi. Avrupa'da bölünme planları üzerinde çalışanlar olduğuna da dikkat çeken Tsipras, "Fakat aklın sesi üstün geldi" dedi. Başbakan, Atina hükümetinin alacaklılara detaylı bir plan sunduğunu ifade etti.

Başbakan'a Maliye Bakanı Yanis Varufakis de destek verdi. Bakan, Yunan televizyonu Star TV'ye açıklamasında, "Çözüme çok yaklaştık" dedi. Bakan, bir hafta içerisinde uzlaşma sağlanabileceğini belirtti.

Yunanistan acil olarak yaklaşık bir yıldır askıya alınan 7 milyar 200 milyon euroluk mali yardıma ihtiyaç duyuyor. Devlet kasasının neredeyse boş durumda olduğu Yunanistan, haziran ayında IMF'ye de 1,5 milyar euroluk borç ödemesi yapmak zorunda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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