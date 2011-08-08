-ATİNA BORSASI'NDA SATIŞ YASAĞI ATİNA(A.A) - 08.08.2011 - Atina Borsası'nda 2 aylığına açığa satış yarından itibaren yasaklandı. Atina Borsası'nda endeksler bugün, 14 yılın en düşük seviyesine inmesi üzerine Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu, 2 ay süreyle hisse senetlerinin açığa satışına yasak getirildi. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, kararın, ''Küresel düzeyde piyasalarda oluşan istisnai durumdan Yunanistan piyasasını korumak'' için alındığı belirtildi. Standard and Poor's'un ABD ekonomisinin notunu düşürmesi ve buna bağlı olarak yatırımcıların Amerikan ekonomisine yönelik endişelerin artması üzerine Atina Borsası'nda endeks bugün yüzde 6 gerileyerek Ocak 1997 yılından bu yana en düşük değeri olan 998,24 puana indi. Açığa satış, ''kar sağlamak amacıyla bir hisse senedini satmak ve onu daha düşük bir fiyatla geri satın almak'' anlamına geliyor.