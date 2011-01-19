-ATİNA BELEDİYESİNDE "KONSTANTİNOPOLİS" TARTIŞMASI ATİNA (A.A) - 19.01.2011 - Atina Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Başkanı Kadir Topbaş'ın dün gerçekleştirdiği Atina ziyareti için hazırlanan bültende ''Konstantinopolis'' yerine ''İstanbul'' yazılmasının üyeler arasında gerilim yarattığı bildirildi. Yunan Mega Televizyonu'nun haberine göre, Topbaş'ın ziyaretinden bir gün önce toplanan Belediye Meclisi'nin aşırı sağcı üyesi Nikos Mihaloliakos, ''Konstantinopolis'e İstanbul denmesinin kabul edilemez'' olduğunu, kendisine oy veren Atinalıların yüzde 5'inin buna tahammül edemediğini'' söyledi. Haberlerde, Mihaloliakos'un, başkentte ikamet eden göçmenler konusu açıldığında da Belediye Başkanı Yorgo Kaminis'e, '' Size Yunan vatandaşı yaptığınız Pakistan ve Bangladeşliler oy verdi. Hayırlarını görün'' diyerek Nazi selamı verdiği ve salonu terk ettiği kaydedildi. Yunan basını, ırkçılık karşıtlarının, söz konusu hareketi protesto ettiklerini belirtirken, Alman işgali sırasında, Viotiya bölgesindeki Distomo köyünde akrabaları Naziler tarafından katledilenlerin Almanya aleyhine açmış oldukları tazminat davasında haklarını aramayı sürdürdükleri bir esnada, meclis üyesi tarafından verilen Nazi selamının kabul edilemez olduğu değerlendirmesi gündeme taşındı.