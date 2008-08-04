Atina 2004'e tam not

Tempo24-



Jacques Rogge, Yunanistan'ın oyunlarda ''gerçekten harika bir iş'' çıkardığını ifade ederek, ''Oyunlardan son derece memnunum ve ben, gerçekten mutlu bir olimpiyat komitesi başkanıyım'' dedi.



Oyunların her bölümünden memnuniyetini dile getiren Rogge ayrıca, sporcuların kaldığı olimpiyat köyünün, şimdiye kadarkilerin en iyisi olduğunu ve altın madalyayı hakettiğini bildirdi.



Rogge, oyunlara katılan tüm ülkelerin spor federasyonları yetkililerinin ve oyunları naklen yayınlayan televizyon kanallarının da durumdan son derece tatmin olduğunu ve bu yılki izlenme oranının, 2000 yılında Sydney'de yapılan oyunlara göre yüzde 15 daha fazla olduğunu söyledi.



"GÜVENLİK KUSURSUZDU"

Oyunlardaki güvenlik önlemlerine de değinen IOC Başkanı, Yunanistan'ın güvenlik konusunda da kusursuz olduğunu, bilet satış sayısının da ülke başına 10 milyon olduğunu bildirdi.



Rogge, oyunlarda şimdiye dek 22 sporcunun dopingli yakalandığını ve bu doping testlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek, ''10 bin 500 sporcumuz var. Bunların hepsinin dürüst olmasını bekleyemezsiniz, her zaman aralarında hile yapacak olanlar bulunabilir'' diye konuştu.



ASYA'NIN UYANIŞI

Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya gibi Asya ülkelerinin, oyunlarda büyük başarılar elde etmesini, ''Asya'nın uyanışı'' olarak değerlendiren Rogge, aynı zamanda bu başarıların, 2008 yılında Pekin'de yapılacak oyunların son derece görkemli geçeceğinin de bir habercisi olduğunu vurguladı.



Rogge, madalya sıralamasında 31 altınla ABD'den sonra 2. sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti ve Sdyney Olimpiyatları'nda aldığı altın madalya sayısını 3'e katlayan Japonya'nın gerçekten büyük bir ilerleme kaydettiğini anlattı.



Rogge ayrıca, Güney Kore, Tayland ve Endonezya'nın da iyi dereceler elde etmesinin, yoğun nüfuslu ve ekonomisi hızlı büyüyen bu ülkelerin, olimpiyat mücadelelerine canlılık katacağını gösterdiğini sözlerine ekledi.

