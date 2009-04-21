





Takımın kaldığı otele gelen bir grup taraftarın, “Biz Genç Fenerliler´iz ulan” demesiyle çılgına dönen Başkan Aziz Yıldırım, hepsini dışarı attırdı.



Kadıköy’de 3-1 kazandığı maçın rövanşında bugün Sivasspor karşısına Fortis Türkiye Kupası’nda finalist olabilmek için çıkacak olan Fenerbahçe, dün özel bir uçakla Sivas’a gitti.



Başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticilerin de bulunduğu kafile, havaalanında Sivas Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ergüder Sümbüloğlu ve az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Sümbüloğlu, Aragones ve Güiza’ya çiçek verirken, taraftarlar da bazı futbolculardan imza aldı.



Kafile daha sonra otele giderken, burada yaşanan bir olay Başkan Aziz Yıldırım’ı çileden çıkardı. Otel içindeki bir grup taraftarın, “Biz Genç Fenerliler’iz ulan” sözünü duyan Yıldırım, otel güvenliğine, “Atın bunları dışarı” talimatı verdi. Taraftarlar, dışarı çıkarılırken, Yıldırım’ın moralinin bozulduğu gözlendi. Bu arada Sivaslı taraftarlarla Fenerbahçeliler arasında otel dışında karşılıklı slogan düellosu yaşanırken, polis tedbir aldı.



