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Yaşam

Atilla Taş'tan Muharrem İnce'ye seçim şarkısı

Atilla Taş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla destek verdi

06 Mayıs 2018 04:08

Atilla Taş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye verdiği desteği bir şarkı ile dile getirdi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Atilla Taş ''Omurgalı olmak zordur. Dik durmanı sağlar. Çok şükür solucan olmadım. Kıvrılıp bükülmedim. Türküm! Atatürkçüyüm! Ama Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazıyla bu ülkedeki tüm renkleri kucaklıyorum! Budur doğanın getirdiği, koşulsuz sevmek!'' ifadesini kullandı.

Taş'ın videoda seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce

Bir oy ver ver ver sende gardaş zamanı da gelince

Bir oydan da ne olur ne olur ne olur deme ne olur

Neler olmaz ki, sen oy verince

İmza atınca ne olur ne olur ne olur ne olur gardaş ne olur

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