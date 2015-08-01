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Yaşam

Atilla Taş'tan Erdoğan'a: Herkes oturduğunda, ben namaza durucam, tam o anda çek panpa!

Atilla Taş'ın Erdoğan paylaşımı tartışma yarattı

01 Ağustos 2015 18:41

Twitter'da kendine has üslubuyla fenomen haline gelen şarkıcı Atilla Taş'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın namaz kıldığı sırada çekilen fotoğrafına ilişkin paylaşımı tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ziyareti sırasında cemaatle birlikte namaz kıldı. Atilla Taş, Erdoğan'ın namaz kıldığı sırada çekilen fotoğrafını "Herkes oturduğunda, ben namaza durucam, tam o anda çek panpa!" notuyla paylaştı. Paylaşım 3 bin 900 retweet ve 5 binin üzerinde favori aldı ancak hükümete yakın kimi gazete ve sosyal medya hesapları Atilla Taş'a tepki gösterdi.

Yeni Akit gazetesi Atilla Taş'ın paylaşımını şu sözlerle duyurdu:

"Her fırsatta Erdoğan’a saldırmayı ihmal etmeyen sosyal medya trolü Atilla Taş, şimdei de Erdoğan'ın kıldığı namaza taktı. Cuma namazını Endonezya’da kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı fotoğrafını paylaşan sosyal medya trolü Erdoğan'ın kıldığı namaza dil uzattı."

Atilla Taş'ın o paylaşımı şöyle:

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