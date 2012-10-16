Klibi 'Türklüğe hakaret' olarak görülen Atilla Taş Yunan ilan edildi!

Gangnam Style şarkısını Türkçe söyleyen Atilla Taş’ın klibini “Türklüğe hakaret” olarak gören bazı internet kullanıcıları Taş’ı, “Atillas Thasos” adıyla Yunanlı şarkıcı olarak tanıtıyor. Sırada Ajdar’ı Ermeni yapmak var.

Güney Koreli Park Jae Sang’ın “Gangnam Style” adlı şarkısına çektiği klip dünyada izlenme rekorları kırarken, aynı şarkıyı “Yam Yam Style” adıyla Türkçe’ye çeviren popçu Atilla Taş internet dünyasını salladı. Taş’ın şarkısını ve dansını “Türklüğe hakaret” olarak değerlendiren bazı internet kullanıcıları, Taş’ı video paylaşım sitesi Youtube’da “Yunanlı şarkıcı” olarak tanıtmak için kolları sıvadı. Fotomantaj yöntemiyle Taş’ın Yunanistan bayraklı görüntüleri oluşturularak, şarkıcının ismi Atillas Thasos’a çevrildi. Yorum bölümüne de Thasos için “Great Greek singer” yazıldı. Yeni hedef ise bir dönem televizyon fenomeni olan Ajdar’ı Ermeni şarkıcı olarak tanıtmak.

'Yeni pop fenomeni'

Twitter’da başlayan tepkiler kısa sürede Youtube, Wikipedia, Facebook, sözlükler gibi platformlara yayıldı. Atilla Taş’ın Yunan olduğu iddia edilirken, Wikipedia’da Atillas Thasos ismiyle biyografisi yer aldı. Wikipedia içeriği kaldırdı ancak içerik sanal alemde dolaşıyor. Açılan sayfada Atilla Taş’ın Yunanistan’ın Thebes şehrinde doğduğu, ünlü bir Yunan sanatçı olduğu bilgisi yer aldı. “My Redness” (Kırmızılım) adlı ilk albümünün Yunan plakçı Erolus Kosemiyapis (Erol Köse) tarafından çıkarıldığı belirtilirken, otoritelerin bu albümden sonra onu yeni pop fenomeni olarak gösterdiği belirtildi. Photoshop’ta Atilla Taş için yapılan Yunanistan nüfus kağıdı da sosyal medyada dolaşıyor.

Şarkıyı makarasına yaptım

Taraf ’a konuşan Atilla Taş ise olayı esprili bulduğunu belirterek şunları söyledi: “Kürdü, Türkü, Alevisi, Çerkezi bir konuda birleştiler ve beni Yunan vatandaşı yapmaya karar verdiler. En güzeli beni Yunan sanatçı olarak Yunanistan’a itelemeleri oldu. Üşenmemişler bir de Wikipedia’da İngilizce biyografi yazmışlar. Gülmekten koptum. Benim amacım insanları çoluk çocuk eğlendirmekti, başardım. Bu şarkıyı makarasına yaptım. Ticari düşünmüyordum, artık düşüneceğim. İki hafta içinde milleti barlarda zıplarken göreceksiniz. Beni Yunanistan’a itelediler ama oradan Eurovision’a katılır birinci olursam hepsinin suratlarını göreceğim. Şakası bir yana trilyon verseler başka bir ülkenin adına Eurovision’a katılmam. Atilla Taş ile beraber Ajdar’ı da gönderelim esprisi ağır geldi. Her şeyi kaldırırım ama Ajdar gibi büyük bir sanatçıyla anılmayı kaldıramam. Sonuçta o şarkı gerçekten dandik bir şarkı. Siz dinlerken ne kadar zorlanıyorsunuz. Ben bir de söz yazıp söyledim düşünün ne kadar zorlandığımı. Koreli ile birlikte düet yapmak artık Allah’ın emri oldu” dedi.

'Ajdaryan Anıksan'

“Chikita Muhz” adlı şarkısıyla uzun süre gündemden düşmeyen Ajdar için ise Wikipedia’da “Ajdaryan Anıksan” başlığıyla sayfa açıldı. 1973 Erivan doğumlu olarak gösterilen Ajdar için şu ifadeler kullanıldı: “Ermeni şarkıcı ve besteci. 2003 yılında, Popstar Ermenistan yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştı. Makine mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sekiz yıl mesleğini sürdürdükten sonra meslek hayatına ara vererek şarkıcılığa yöneldi. İnternette yayınlanan kliplerinin kazandığı azımsanamayacak popülerliği 2006’da onu tekrar gündeme getirdi.”

2013 Yunanistan Eurovision adayı

Youtube’da Atilla Taş’ın klibi Yunanistan’ın 2013 Eurovision şarkısı olarak sunuldu. Sözlüklerde açılan Atillas Thasos isimli entryde ilginç yorumlar yer aldı:

» Yoğurt, baklava, Hacivat- Karagöz daha bilumum şeyleri sahiplenen Yunanlara yapılmış başarılı bir ittirme.

» Yunanistan’ın Tarkan’ı

» Yunan genci: “Hayir bu adam yunan degildir! olamaz!” Türk genci: “Sirpinma senin de hosuna gidesek ehehe.”

» Zeus’un küçük oğlu, Thor’un kardeşi olan yunanlı yarı tanrı. Yunanistan böyle birine sahip olduğu için çok şanslı

» Büyük taarruzdan beri Yunanistan’a attığımız en büyük kazıktır. Ormanda üç kaplan gücündedir...

(Serkan Ayazoğlu/ Taraf)