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Yaşam

Atilla Taş'ın annesi vefat etti

Atilla Taş'ın annesi Halide Yılmaz yaşamını yitirdi.

22 Haziran 2014 12:11

Pop müzik sanatçısı Atilla Taş'ın annesi Halide Yılmaz (67) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akciğer kanseri teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Halide Yılmaz yaşamını yitirdi.

Hastane morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirildi. Cenaze törenine katılan Atilla Taş, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Yılmaz'ın cenazesi, asri mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Taş, cenazenin ardından taziyeleri kabul etti.

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