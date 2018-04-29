T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Atilla Taş ve Murat Aksoy'a tahliye kararı

İstanbul'da mahkeme, darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen Cemaati'nin 'medya yapılanmasına' ilişkin davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve öğretmen Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi.

29 Nisan 2018 20:30

15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen Cemaati'nin 'medya yapılanmasına' ilişkin davada mahkeme, şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy'un tahliyesine karar verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 23'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıklardan Atilla Taş, Murat Aksoy ve öğretmen Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 4 Aralık'a ertelendi.

Haziran ayında Atilla Taş, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlamalarıyla, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Daha sonra, bu iki dava dosyası birleştirilmişti.

Gözaltına alınan 13 gazeteci arasından Ali Akkuş serbest bırakılmış, diğer 12'sinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

"darbeye teşebbüs" soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fethullah Gülen CemaatiAtilla Taş Murat AksoyDavut AydınTemmuzAtilla TaşMurat AksoyAğır Ceza MahkemesiAralıkHaziranGökçe FıratCumhuriyeti HükümetiniAli Akkuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24