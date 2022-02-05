Atilla Taş'tan Şahan Gökbakar'a destek: 'Recep İvedik' üzerinden belden aşağı vurulması hoş değil, Amerika'da kırmadı izlenme rekorlarını!

Şarkıcı Atilla Taş, son dönemde toplumsal olaylarla ilgili olarak yaptığı eleştirlerle gündeme gelen oyuncu, komedyen Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik üzerinden belden aşağı vurulmasının hoş olmadığını" dile getirerek, "Amerika'da kırmadı izlenme rekorlarını" dedi.

Taş, son dönemde toplumsal olaylara yaptığı yorumlarla öne çıkan Gökbakar'ın, yaratıcısı olduğu Recep İvedik tiplemesi üzerinden eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Taş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şahan Gökbakar 'kazanıyorum nasıl olsa!' deyip, ülkedeki olaylara seyirci kalmayan bir kaç isimden biri. Saygıyı hak ediyor. 'Recep İvedik' üzerinden belden aşağı vurulması hoş değil. Kaldı ki Amerika’da kırmadı izlenme rekorlarını, hepimiz izledik işte!" dedi.