Atilla Taş 'FETÖ' suçlamasıyla gözaltına alındı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Atilla Taş, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. Taş'ın, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirileceği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 35 gazeteci ve akademisyen hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmit'te düzenledikleri operasyonlarda, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek'i gözaltına almıştı.



Hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan ve bir kısmının yurtdışına çıktığı tespit edilen, aralarında gazeteci ile akademisyenlerin olduğu 25 kişinin isimleri şöyle:



"Ergun Babahan, Eyüp Can Sağlık, Mehmet Yavuz Baydar, Erhan Başyurt, Abdülkerim Balcı, Asım Yıldırım, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Önder Deligöz, Ali Selçuk Gültaşlı, Şemseddin Efe, Turhan Bozkurt, Yonca Kaya Şahin, Ali Yurttagül, Ayşe Özkalay, Can Bahadır Yüce, Celil Sağır, Faruk Arslan, Hasan Cücük, İbrahim Öztürk, Kemal Gülen, Mahmut Akpınar, Mutlu Çölgeçen ile Prof. Dr. Osman Özsoy, İhsan Yılmaz ve Savaş Genç."



