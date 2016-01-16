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Atilla Taş CHP PM’ye aday oldu, eleştirilere “Mahalle yanarken saçımı tarayamıyorum” dedi

"Kendimi örgütüme emanet ediyorum"

16 Ocak 2016 12:39

AKP Hükümeti'ni eleştiren paylaşımlarla dikkat çeken sanatçı Atilla Taş, 6-17 Ocak 2016 tarihlerinde yapılacak CHP 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne aday olduğunu açıkladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Atilla Taş adaylık açıklamasında, "Beni şarkılarımla tanıdınız ama despot iktidarla olan mücadelemle sevdiniz. Bu mücadeleyi yükseltmek ve partimizi iktidara taşımak için Parti Meclisi'ne adayım. Kendimi örgütüme emanet ediyorum" dedi.

Taş'ın twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

 

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