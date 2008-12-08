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Atilla Saral dayak yedi

Kuruçeşme'de üç kişi eski manken ve oyuncu Atilla Saral'a saldırdı; Saral'ın burnu kırıldı.

08 Aralık 2008 02:00

Eski manken ve oyuncu Atilla Saral'ın uğradığı saldırı sonucu burnu kırıldı. Polise gidip şikayetçi olan Saral "Ama ben polislerden önce onları bulup gereken dersi vereceğim" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gece kulübüne giden Saral, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılmak istedi. Bar kapısında bazı kişiler saldırınca da neye uğradığını şaşırdı. Saral başına gelenleri şöyle anlattı: "Güvenlikçiler araya girip ellerinden aldı beni. Hastaneden darp raporu aldım ve polise gidip şikayetçi oldum. Genellikle gittiğimiz yerlerde bazı insanların yanındaki bayan arkadaşları ünlü olduğumuz için bize selam veriyor. Bu nedenle bazı yanlış anlaşılmalar oluyor. Ancak bu işin peşini bırakmayacağım. Onları polislerden önce bulup kendi ellerimle gerekeni yapacağım."

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