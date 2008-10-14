Atilla İlhan Kadıköy'de anılacak

Kadıköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlhan, ölümünün 3'üncü yılında 17 Ekim Cuma günü Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anılacak.



Kadıköy Belediyesi ile İlhan ailesinin organize ettiği gecede, tiyatro sanatçıları Zafer Diper ve Yetkin Dikinciler, Attila İlhan'ın şiirlerini okuyacak, Atilla Atasoy ve Yaşar, bestelenen şarkılarını seslendirecek.



Attila İlhan'ın senaryo yazarlığı ve diğer yönlerinin de anlatılacağı gece, şairin kardeşi Çolpan İlhan ile yeğeni Kerem Alışık'ın konuşmalarıyla sona erecek.