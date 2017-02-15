Atilla Dorsay yazılarından yeni kitap: 50 Unutulmaz Film

Atilla Dorsay’ın uzun yıllardan bu yana Milliyet Sanat dergisi için incelediği ve eleştirdiği, Türk ve dünya klasiği siyah beyaz filmler yeni bir kitapta toplandı.

Mart başında yayımlanacak ‘50 Unutulmaz Film’ kitabında Pasolini’nin ‘Mamma Roma’sından King Vidor’un ‘Şimşek İki Kere Çakar’ına, Jean Negulesco’nun ‘İzmirli Dimitrios’un ‘Maskesi’nden Felix Feist’in ‘Yarın Başka Bir Gündür’ gibi Dorsay'ın dergide çıkmamış yazıları da var.

Atilla Dorsay seçimlerini şöyle özetliyor:

“Seçimlerim biraz da rastlantılarla oluştu. Aslında sinemanın geçmişinde anılmaya değer, hatta kült-film sayılabilecek öylesine çok film var ki... Yazmakla bitmez. Ama ben en çok yıllardır görmek istediğim, ancak DVD’leri çıkmamış filmler birden piyasaya sunulunca onlara öncelik verdim, aldım veya getirttim. Ve de ekran başına geçip izleyerek yazdım. Böylece bu toplamın bir özelliği de en azından uzun bir süre için ‘zor bulunan’ (ya da hiç bulunmayan) filmlerden oluşması denebilir. Elbette en çok geçmişe dönük bir çaba bu... Unutmayın ki ben 1966’dan başlayarak filmler üzerine düzenli biçimde yazdım ve o yazıları kitaplaştırdım. O tarihten sonrası için birçok film üzerine yazılarım o kitaplarda bulunabilir."

54 önemli sinema yapımı

Dorsay ’50 Unutulmaz Film’de 54 önemli sinema yapımını mercek altına alıyor.

1930’larda sesli sinemayla birlikte temelleri atılan modern sinema örneklerinden başlayan eleştirmen, 1987 yapımı ‘Günaydın Vietnam’a dek uzanan kronolojik bir sunuş izliyor.

Kitapta ağırlıklı olarak 1940 ve 50’lerin Amerikan sineması örneklerine yer verilmesinin yanı sıra İngiliz, Fransız ve İtalyan sinemaları da belli ölçüde temsil ediliyor.

Erişimi zor olan filmlere nasıl ve nereden ulaşılacağı konusunda da pratik bilgiler barındıran ‘50 Unutulmaz Film’, Atilla Dorsay’ın eşsiz seçkisiyle sinemaseverlere alternatif bir okuma alanı yaratıyor.