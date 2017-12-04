Atılım Üniversitesi dünya sıralamasına giren 4 üniversiteden biri oldu

ANKARA, (DHA) - ATILIM Üniversitesi İngiliz sıralama kuruluşu TES Global\'in hazırladığı Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan Fiziksel Bilimler konu sıralamasında dünyada ilk 500 üniversite arasında giren Türkiye\'den 4 üniversiteden biri oldu. Geçtiğimiz aylarda TÜBİTAK\'tan teşvik ödülü alan Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, \"Bizim için önemli bir başarı, çünkü bu tür sıralama içerisinde yer almak ilgili alandaki başarımızın uluslararası alanda tescillenmesi demek\" dedi.

İngiliz sıralama kuruluşu TES Global\'in hazırladığı Times Higher Education (THE) konu sıralamalarından Fiziksel Bilimler sıralaması yayınlandı. Dünyada ilk 500 üniversitenin yayınlandığı bu sıralamada Türkiye’den Atılım, Koç, Bilkent ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.

Türkiye\'de sadece 11 kişiye verilen 2017 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerinden birini alan Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eryılmaz, sıralamaya ilişkin şunları söyledi:

\"Konu sıralamasında 500 üniversite arasında 300-400 aralığında yer alıyoruz. İlk 500\'de de Türkiye\'den sadece 4 üniversite var. Genel sıralamada da önemli yere sahibiz. Bu bizi iç dinamiklerimiz bakımından da motive ediyor. Hiçbir şekilde hız kesmeden devam etmeyi hedefliyoruz. Dünyada Türkiye\'den bir üniversitenin bu sıralamada görünmesi büyük başarı, biz de yaptıklarımızı uluslararası platformda görmüş oluyoruz.\"

\"TAM ANLAMIYLA ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİYİZ\"

Sürekli olarak dünyada 500 üniversite içerisinde yer almayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Eryılmaz, \"Bütün kurgumuzu öğrenci ve öğretim üyesi bazında buna göre yapıyoruz. Biz araştırmayı lisans seviyesine kadar indirmiş durumdayız. Lisans öğrencisini de araştırmalarımıza doğrudan dahil ederek onları bu yönde motive etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz laboratuarlarımızı aktif bir şekilde kullanıyor. Tabi öğretim elemanlarının araştırmadaki başarısı öğrencilere doğrudan yansıyor. Araştırmayı lisans seviyesine çekmemiz tam anlamıyla araştırma üniversitesi olduğumuzu gösteriyor\" dedi.

\"DİKKATE ALINAN ÖLÇÜTLER ÜNİVERSİTE İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR\"

Bu tür sıralamalarda yer almanın üniversitenin ilgili alandaki başarısını ve uluslararası boyuttaki bilimsel katkısının da tescillemiş olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eryılmaz, şöyle konuştu:

\"Dolayısıyla uluslararası alanda başarısı derecelendirilmiş bir üniversite hem ulusal hem de uluslararası öğrenciler için tercih edilir oluyor, bu açıdan sıralamayı önemli buluyoruz. Atılım Üniversitesi\'nin üst sıralarda yer aldığı sıralama kuruluşları temel olarak beş ölçütü dikkate alıyor. Bunlar eğitim, bu öğrenim ortamını tanımlıyor. Araştırma, bilimsel yayın sayısı ve evrensel ölçekte bilinirliği göz önüne alıyor. Yine atıflar, bu araştırmanın etkisini ölçüyor yani bizim öğretim elemanlarımız tarafından uluslararası dergilerde yayınlanmış olan makaleleri diğer araştırmacılar tarafından verilen atıflar dikkate alınıyor.\"

\"DİKKATE ALINAN ÖLÇÜTLERDE ÖNE ÇIKIYORUZ\"

TÜBİTAK\'tan \'Yöneylem araştırmasında stokastik modeller/süreçler alanında sistem güvenilirliği konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları\' nedeniyle Teşvik Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Eryılmaz, \"Bunun dışında uluslararası görünüm, bu da yine uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ve bizim araştırmacılarımızın yurt dışındaki diğer araştırmacılarla yapmış olduğu bilimsel çalışmaları içeriyor. Bir de endüstri geliri var, bu gelir de sektörle işbirliği içerisinde yapılmış projelerden elde edilen gelirlerle ilgili. Bu ölçütler üniversiteler için olmazsa olmazdır. Atılım Üniversitesi\'nin üst sıralarda yer alması bu ölçütlerin hemen hepsinde öne çıkmamıza bağlı\" dedi.

\"BİR ÜNİVERSİTENİN TEMEL BİLİMLER ALANINDAKİ BAŞARISI ÖZELLİKLE MÜHENDİSLİK ALANINA DA YANSIYOR\"

Fiziksel Bilimler sıralamasında; Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi, Kimya, Jeoloji, çevre, yer ve sualtı bilimlerinin dikkate alındığını dile getiren Prof. Dr. Eryılmaz, \" Fiziksel bilimler konu kategorisinde dünyada 300-400 bandındayız. Türkiye\'deki 4 üniversiteden ilk 2 üniversite içerisinde yer aldık. Bir üniversitenin temel bilimler alanındaki başarısı özellikle mühendislik alanına da yansıyor. Çünkü biliyoruz ki herhangi bir mühendislik ürünü üretebilmek ve bu sistemi kurabilmek ancak fiziksel bilimlerde başarılı olmakla mümkün oluyor. Bu bağlamda matematik, istatistik, fizik, kimya gibi alanlar yalnızca mühendislikte değil sağlık bilimlerinde de azami öneme sahip\" dedi.

2017 YILI TÜBİTAK BİLİM, ÖZEL, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ KİMLERE VERİLDİ?

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor.

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