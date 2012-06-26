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Atılım Gazetesi'nde arama

Atılım Gazetesi’nin MLKP'nin yayın organı olduğu iddiasıyla arandığını belirten ESP'liler, polisi protesto etti

26 Haziran 2012 19:28

Aksaray'da Atılım Gazetesi ve Etkin Haber Ajansı'nın teknik işlemlerini yapan Güneş Ajans'ta polis ekipleri arama yapıyor.

Sabah saatlerinde Akçal İş Merkezi’ndeki binada başlayan aramalara çevik kuvvet ekipleri de katıldı. Aramaların yapıldığı bina önünde toplanan gazete ve haber ajansının çalışanları eylem yaptı. Eyleme katılan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da aramalara tepki göstererek, “Ne özgür basın emekçilerine uygulanan gözaltı ve tutuklama kararları meşrudur, ne de buradaki baskın ve arama kararı meşrudur" dedi. Kısa süren eylemin ardından grup olaysız dağıldı. Polis aramalarını sürdürüyor. (İbrahim Aktürk- DHA)
 

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