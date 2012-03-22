'Atılan yumruktan çok valinin sözleri beni yaraladı'

T24 - Batman'daki nevruz olaylarında yumruklu saldırıya uğrayan Ahmet Türk, Batman Valisi Ahmet Turhan' eleştirdi. Valinin bütün gayretinin kendisini yalancı çıkarmak olduğunu belirten Türk, "Bu yaştan sonra beni yalancı çıkaran bir vali, benim onunla hesabım vardır, bunu açık söylüyorum" dedi.

Mardin Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkanı Ahmet Türk, Batman'da izinsiz nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda bir polis memurunun kendisini yumruklamasının ardından bugün Diyarbakır'da geçmiş olsun dileklerini kabul etti. BDP Milletvekilleri Altan Tan, Aysel Tuğluk, Nursel Aydoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır Barosu Başkanı Emin Aktar ile çok sayıda partili, Ahmet Türk'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Batman Valisi Ahmet Turhan'ın olayla ilgili açıklamasına tepki gösteren Ahmet Türk, Batman'da intikam almak isteyen bir yaklaşım ve mantıkla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bütün bu yaşadığımız haksızlığa, zulme rağmen Batman Valisi, sanki hiçbir şey olmamış gibi bizi yalancı çıkarmaya yönelik açıklamalarla topluma mesajlar vermeye başladı. Bu nedenle ben bu olayı önemsiyorum" dedi.

'Vali döneceğini söyledi ama aramayınca alana gittik'

Türk, polisin Batman'da cadde ve sokaklarda önlem alarak, nevruz alanına gitmek isteyenlere gazla müdahale ettiğini belirtti. Türk, "Ben de rahatsız olduğum için hem kalbimde pil, hem de akciğerlerimde sorun olduğu için arkadaşlarıma gidin böyle bir gazlı ortamda duramayacağımı ama halkımızın nevruzunu kutlayacağım dedim. Ama öyle müdahaleler yapıldı ki arkadaşlarımız aramak zorunda kaldı ve sıkıntıların büyük olduğunu, 'gelirseniz belki çözebiliriz' dediler. Gittiğimizde tabii ki bir dakikada 15-20 tane gaz bombası atılıyordu. O gençler gaz bombalarını ellerliyle geri atıyorlardı. Bu arada Nursel arkadaşımız valiyi aramıştı. 'Telefonu bana verin' dedim ona, 'Zaten kitleyi alana sokmuyorsunuz, halk perişan oldu. Burada 2 bin kişilik kitleler var. Hepsi de genç. Dağıtmamız da mümkün değil. Lütfen yardımcı olun. Nevruz alanında 5-10 dakika bir konuşma yapıp dağılacağız' dedim. Bana, 'değerlendirelim' dedi vali ve bir daha geri dönmedi" dedi.

'Polis gözüme, üst üste 3 yumruk attı'

Valinin kendisine dönmemesi üzerine alanaya gitmeye çalıştıklarını anlatan Türk, şunları söyledi:

"Biz de otobüse binerek nevruz alanına gittik. Tarlanın içerisinden geçtik. Alana yakın bir yerde bir polis noktasında, böyle gözü dönmüş bir şekilde taşlarla, gazlarla saldırdılar. Camlar üzerimize dökülmeye başladı. 50'ye yakın polis oradaydı. Gaz bombaları bu arada içeri düşmeye başladı, bizim de içeride kalma şansımız yoktu. 0 sersem ve yarı baygın halde çıktığımda resmi elbiseli bir polis bana yaklaşır yaklaşmaz bu gözüme 3 tane üst üst üste yumruk attı. Orada polis arabaları var. Sivil araba da yok. Hastaneye götürecek kimse de yok. Biz polis arabasına yönelerek içine girdik. Arabanın direksiyonunda oturan polis tereddüt gösterdi. Bizi götürüp götürmeme konusunda tereddüt gösterdi. Ama hemen yanında 3 yıldızlı bir polis duruyordu. Tahmin ediyorum ondan işaret aldıktan sonra hareket etmeye başladı. 100 metre gittikten sonra ambulans gelince oradan hemen ambulansa geçtik."

'Yumruklama olmasaydı gözü dünmüş polisler, herkesi linç edecekti'

Ahmet Türk, bu olayların yaşandığını kendisini götüren polis aracının şoförünün belli olduğunu, üç yıldızlı bir başkomiserin bu olaya tanık olduğunu söyleyip, "Bu vali ve emniyet müdürü olduğu müddetçe o polisin gerçeği söyleme şansı yok. Orada 3 yıldızlı bir polis var belli. Oradaki polisler belli. Eğer o anda polis beni yumruklamasaydı, saldırmasaydı eminim ki o gözü dönmüş polisler arkadaşlarımızın tamamını linç edeceklerdi. Bu olayla bir fren yaptılar, yoksa daha kötü şeyler gelişebilirdi" diye konuştu.

Görüntüler devletin elinde

Batman Valisi Ahmet Turhan'ın, "Elinde görüntü varsa getirsin" sözlerini hatırlatan Türk, "Batman Valisi diyor ki, 'kimin elinde görüntü varsa getirsin. Bir tek sivil yok, bir kargaşa yok.' Kitlenin içinde bize saldırılmış değil, üçümüz meydandayız, adam geliyor yumruk atıyor. Şimdi tarladan geçerken, geldiğimiz yerden polisin taş attığı noktaya kadar görüntüleri var. Taşlar başladıktan sonra ve dövüldüğüm zamanki görüntüler yok. Peki tarladan geldiğimiz, alana geldiğimiz görüntüler varsa gerisi nerede? Sayın valim, 'kimin elinde varsa getir' diyor. Devletin elinde var. Kameralar var. Polisin çektiği şeyler var. Bizi götüren arabanın şoförü polis, ben biliyorum tabi ki, kalkıp kendi polis arkadaşlarının aleyhinde ifade veremez. Ama devlet bunu çıkarmaya karar verdiği gün o polis söylemek zorunda kalacak" şeklinde konuştu.

'Vali ile artık hesabım var'

Yaşadığı olayı anlatırken duygulandığı gözlenen Ahmet Türk, polisin kendisine attığı yumruğu önemsemediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bir polisin bana yumruk atmasını önemsemiyorum. Bir ırkçı olabilir, faşist olabilir, cahil olabilir veya öfkesine hakim olamamış olabilir. Çok önemli değil, 6 dönemdir milletvekiliyim, birçok dönemde parlamentoda kaldım. Ne kimseye hakaret ettim, ne kimseye iftira attım. Herkes beni tanır o parlamentoda, benimle çalışan insanlar beni bilir. 70 yaşında bir insanım, yani böyle bir olay yaşasam nasıl bir polis beni döver diyebilirim. Şimdi Batman Valisi'nin bütün gayreti bu zulümden sonra bizi yalancı çıkarmaya yönelik bir şeydir. Ben buradan şunu söylüyorum; Benim derdim polisle değil. Bugün gücüm de valiye yetmiyor ama beni yalancı çıkaran, bu olayı örtbas etmek isteyen valiyle benim bundan sonra şahsi meselem var. Allah büyüktür. Bu konuda açıkça isterseniz tehdit deyin. Ya bunu çıkaracak. Ya da şahsi düşmanlığını ortaya koyacak. Açık bir şekilde bu bir şahsi düşmanlıktır. Bu yaştan sonra beni yalancı çıkaran bir vali benim onunla hesabım vardır, bunu açık söylüyorum."

'Hükümet önce vali müdürü görevden alsın'

Hükümetin olayı açığa çıkarması gerektiğini ve bunun için de vali ile emniyet müdürünü görevden alması gerektiğini savunan Türk, "Hükümet bu olayın açığa çıkmasını istiyorsa ve gerçekten tarafsız bir tahkikat yapmak istiyorsa her şeyden önce valiyi ve emniyet müdürünü görevden alması lazım. Olaydan sonra 2 polis otobüsümüze el koyarak kaçırıyor. Otobüs neden, niçin kaçırılıyor? Neyi saklıyorsunuz? O kırılan camlar mı, niye götürüyorsunuz? Bunun ortaya çıkması gerekir. Eğer gerçekten bir müdahale zorlama yoksa, hukuk içersiden bir görev yapılmışsa, niye otobüsü kaçıyorsunuz? Camları paramparça olmuş otobüsü neden götürdünüz, niye sakladınız? Otobüsü getirin çıkarın ortaya bırakın yumruk atma olayını, orada bir parti genel merkezi sayılan otobüsünü paramparça olmuş halini neden basın ve kamuoyundan saklıyorsunuz?"

Cizre'de yaşanılanlar araştırılacak

Şırnak'ın Cizre ilçesi'nde nevruz kutlamaları sırasında yaşananları 90'lı yıllarda kutlanan nevruzlara benzeten Türk, "Oradan ramak dönüldü, az bir şeyle dönüldü. Orada yaşananların ortaya çıkarılması konusunda da bir heyetimiz gidip görüşmeler yapacak tespitler yapacak. tamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Barzani geçmiş olsun dileğinde bulundu

Ahmet Türk, olayın ardından kendisini bir çok siyasetçinin aradığını belirterek kendilerine teşekkür etti. Türk, Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu, hükümetten ise kimsenin kendisini aramadığını söyledi.